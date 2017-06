Die Enttäuschung überwiegt

artikel-ansicht/dg/0/

Außer einem gelungenen Start steht in der Saisonbetrachtung des Müllroser SV nur wenig Positives. So will Trainer Ronny Schulze nach den Rängen 8 und 6, 3 und 6 in den Vorjahren nach einem erneuten sechsten Platz erst einmal Abstand nehmen. Der Ärger ist groß. So beantwortete Schulze die Frage, ob er weiter Trainer bleibt, nicht mit einem eindeutigen Ja. Sicher war er sich nur, dass sein Torjäger Paul Herrmann im Gegensatz zu den Berger-Brüdern (zu Oberligist Victoria Seelow) das MSV-Schiff nicht verlässt.

Die Chance, endlich mal in Richtung Landesliga anzugreifen, war für die Schlaubetaler in dieser Serie äußerst gut. Nach den ersten zehn Spielen hatte es gar nach einem souveränen Staffelsieg ausgesehen. Lediglich beim Heim-0:0 am 2. Spieltag gegen Grün-Weiß Rehfelde war kein Sieg gelungen. Doch dann erlitt Paul Herrmann im Pokalspiel gegen Preußen Beeskow einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk - erst in der Rückrunde kam der 30-jährige Stürmer wieder in Tritt. Obwohl Schulze erklärt, dass der MSV nicht der "FC Paul Herrmann" ist - nach dessen Fehlen hatte es bis zur Winterpause vier Niederlagen in Folge gesetzt.

"Wenn aus unseren Bausteinen jemand fehlt, dann bekommen wir Probleme. Paul war nur einer von mehreren, wenngleich ein bedeutender", hatte Schulze zu Jahresbeginn erklärt. So musste er in der Hinrunde den Kader mit Ü-35-Akteuren auffüllen. In der Winterpause gab es deshalb mit Rückkehrer Max Herrmann (vom 1. FC Frankfurt), Denny Heinze (Union Booßen) sowie den Nachwuchsspielern Lukas Gräber, Till Rudolph und dem Frankfurter Sportschüler Marc Beckmann personellen Nachschub.

"Wenn alle sich am Riemen reißen und Gas geben, ist noch alles drin", hatte Schulze vor der Rückrunde gehofft. Doch die Hoffnungen waren schnell zerstoben. Nach dem 1:2 in Rehfelde ließen die Müllroser auch zu Hause beim 3:3 gegen den SV Woltersdorf Punkte liegen. Zwar gelang anschließend ein 6:2 beim abgeschlagenen Schlusslicht MSV Rüdersdorf - allerdings waren die Zementwerker in der Rückrunde auch kaum noch Liga-tauglich.

Dass die Schlaubetaler weit weg von ihrer Bestform waren, bestätigte sich auch mit dem folgenden Heim-1:1 gegen die SG Großziethen, dem 2:3 in Niederlehme und der 1:2-Heimniederlage gegen Preußen Bad Saarow. Da hatte der MSV längst Platz 3 verloren und seine Aufstiegs-Chancen verspielt.

Zwar folgte ein zum ersten Mal in der Rückrunde überzeugendes Heim-5:2 im Nachholspiel gegen Preußen Beeskow, doch die anschließenden Punktverluste schienen die von Trainer Schulze halb im Spaß getätigte Aussage, dass seine Spieler nur in den Nachbarschaftsduellen so richtig motiviert seien, erneut zu bestätigen. Erst in der Schlussphase der Saison fanden die Schlaubetaler so halbwegs wieder in die Erfolgsspur zurück, doch da war der sechste Rang bereits zementiert.

Abschluss-Tabelle

1. Frankonia Wernsdorf 28 83: 3268

2. SG Niederlehme28 78: 2861

3. Preußen Bad Saarow28 72: 42 58

4. Blau-Weiss Markendorf28 79: 4654

5. Preußen Beeskow28 77: 6150

6. Müllroser SV28 81: 5948

7. SG Bruchmühle28 58: 4542

8. SG Großziethen28 72: 6937

9. Eintr. Königs Wusterhausen 28 55: 5833

10. Grün-Weiß Rehfelde28 42: 4533

11. SV Woltersdorf28 69: 6930

12. MTV Wünsdorf28 55: 6530

13. Grün-Weiß Union Bestensee 28 58: 7926

14. FSV Luckenwalde II28 39: 7423

15. MSV Rüdersdorf28 26:1726