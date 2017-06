Drei Absolventen schließen mit glatter Eins ab

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1585433/

Ein unvergesslicher Moment: In festlicher Robe nahmen am Freitagnachmittag diese 84 Abiturienten des Beeskower Rouanet-Gymnasiums im Schützenhaus ihre Reifezeugnisse in Empfang.

Ein unvergesslicher Moment: In festlicher Robe nahmen am Freitagnachmittag diese 84 Abiturienten des Beeskower Rouanet-Gymnasiums im Schützenhaus ihre Reifezeugnisse in Empfang. © MOZ/Jörn Tornow

"Drei Mal 1,0! Das hatten wir noch nie", sagt Schulleiter Klaus-Jürgen Teichert mit schwellender Brust. "Das ist wirklich excellent." Auch der Gesamtdurchschnitt aller Leistungen von 2,3 ist für ihn ein erfreuliches Ergebnis. "28 Absolventen, das sind 33 Prozent, haben Noten besser als Zwei." Ein Schüler habe das Abi nicht geschafft. "Er wird ein Jahr nachholen und es beim nächsten Mal sicher packen", ist Teichert optimistisch

Im schwarzen Anzug und weißem Hemd, also ganz klassisch, ließ er bei der Feierstunde im Schützenhaus in Beeskow das vergangene Schuljahr noch einmal Revue passieren, ehe er vor den stolzen Familienangehörigen den jungen, herausgeputzten Damen und Herren die Reifezeugnisse überreichte: Sie haben jetzt den höchsten deutschen Schulabschluss in der Tasche, die Welt steht ihnen offen.

An dem Jahrgang 2017 schätzt der Schulleiter besonders die Zuverlässigkeit der jungen Leute. "Sie haben sich immer an Absprachen gehalten." Ihm ist es wichtig, dass seine Gymnasiasten nicht nur mit Wissen voll gestopft die Schule verlassen, sondern vor allem auch soziale Kompetenz erwerben. Mit verschiedenen Austauschprojekten im Ausland kann die Schule punkten, ständig werden Spendenaktionen für bedürftige Regionen dieser Welt veranstaltet. "Unsere UNESCO-Arbeitsgruppe bestand fast ausschließlich aus Schülern dieses Jahrgangs", berichtet der Schulleiter stolz. Er hofft, dass das Gymnasium im Herbst den "Ritterschlag" erhält und "anerkannte Unesco-Schule" wird, jetzt ist sie lediglich "mitarbeitende Unesco-Schule".

Ob im sportlichen oder kulturellen Bereich, überall seien die Schüler aktiv gewesen. "Aber auch in ihren Wohnorten bringen sie sich ein, etliche sind zum Beispiel in der Feuerwehr."

Klaus Jürgen Teichert ist immer wieder von solchen Erlebnissen wie diesen angetan: Zum Abschlusskonzert, das immer die Abiturklassen ausrichten, hat Rabea Jahn (sie schließt mit einer Note von 1,3 ab und ist die Viertbeste) ein Lied über die Phthalsäure geschrieben. Die schwer auszusprechende Verbindung spielte in ihrem Chemieleistungskurs eine wichtige Rolle. Da musste auch der Schulleiter mitsingen. "Das war gar nicht so einfach. Sprechen Sie mal Worte aus wie Phtalsäure, Phenolphtalein und Dichlortoluol", lacht Teichert, der als Chemielehrer dabei durchaus im Vorteil ist. Das Video von dem Auftritt geisterte auch durch das Internet.

In das Geschichtsbuch des Gymnasiums wird in diesem Jahr allerdings auch die Panne mit dem Mathe-Abi eingehen. Weil in Beeskow, wie an anderen Schulen des Landes Brandenburg, in der Prüfung Aufgaben gestellt wurden, die im Unterricht nicht behandelt worden waren, gab es einen großen Aufschrei aus der Schülerschaft. Das Angebot, die Prüfung mit neuen Aufgaben wiederholen zu können, nahmen im Rouanet-Gymnasium 40 von 56 Schüler an. "Aber auch die, die nicht noch mal schreiben wollten, hatten gute Ergebnisse", berichtet Teichert. Er und sein Team hätten sich zu dem Fehler bekannt. "Allerdings sind die Lerninhalte in Mathe in der 11. und 12. Klasse so umfangreich, dass sie kaum zu bewältigen sind." Sein Rat: Die Prüfungsanforderungen müssen exakter formuliert werden, damit solche Pannen nicht noch einmal passieren. Für Teichert, der als Schulleiter den 19. Abijahrgang begleitete, war es das erste negative Erlebnis dieser Art: "So etwas habe ich vorher nicht erlebt."

Am Freitagnachmittag bei der Feierstunde im Beeskower Schützenhaus, bei der die Lehrer Sabine Engler und Dirk Orth sehr originell durch das von Schülern gestaltete Programm führten, hielt der Schulleiter eine an die Herzen gehende, aber auch witzige Rede. "Als die jetzigen Abiturienten an unserer Schule anfingen, hatte ich gar nicht so ein gutes Bauchgefühl", gesteht Teichert. "Aber heute kann ich sagen, es war der zweitbeste Jahrgang, den wir je hatten." Er lässt sowieso nie was auf seine Schüler kommen: "Lehrer, die mit ihnen nicht können, müssten ihren Beruf an den Nagel hängen."

Bei der Abschlussfeier war der Stress um die Abiprüfungen vergessen. Am Abend wurde mit Lehren und Familienangehörigen ausgelassen in der Frankfurter Messehalle gefeiert. 15000 bis 18000 Euro kostet der Ball jedes Jahr. "Auch wenn die Schüler schon vorher dafür arbeiten, bleibt noch eine gehörige Summe übrig", so Teichert. Jedes Elternteil zahlt zum Beispiel 45 Euro für die Karte.

Mut zur Reife, aber auch zur Unreife zu haben, das gab ihnen Lehrer Dirk Orth mit auf den Weg ins Leben.