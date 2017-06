Abschied von der Stadthalle

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Am Sonnabend geht's ins Allgäu. Am Freitag hatte Stefan Kunzelmann seinen letzten Arbeitstag. Seit Eröffnung der Stadthalle Erkner vor 19 Jahren war er die gute Seele des Hauses. Das geht zunächst vorläufig in die Hände des Sportzentrums Erkner über.

Es war ein Missgeschick. Als die Schüler des Carl-Bechstein-Gymnasiums am Abend des 1. Juni ihre Bechstein-Revue in der Stadthalle zeigten, fiel einem Besucher das Bierglas um, eine kleine Lache ergoss sich über das Parkett. Glück im Unglück: Der Mann saß in der letzten Stuhlreihe, damit war die Stelle gut zugänglich. Hallenwart Stefan Kunzelmann, der das Malheur beobachtet hatte, kam in aller Seelenruhe mit Wisch-Mob und Putzeimer an und bereinigte die Situation. Dass der Verursacher auch noch protestierte, weil er es nicht gewesen sein wollte, brachte Kunzelmann nicht aus der Fassung. Mit den leise gebrummten Worten "Ich hab's doch gesehen" erstickte er den Protest im Keim.

Aufmerksam und immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird, aber auch souverän und durchsetzungsstark - wie bei dieser Begebenheit haben viele Nutzer und Besucher Stefan Kunzelmann in den vergangenen 19 Jahren kennengelernt. Mit seinen Kollegen hat er sich im Schichtdienst abgewechselt, Kunzelmann war nach eigener Aussage zu 90 Prozent im Spätdienst eingeteilt, also von 14 bis 22.30 Uhr in der Halle, war Ansprechpartner vor allem für Vereine und Gruppen. Es ist kein Zufall, dass Kunzelmann am Mittwoch ein T-Shirt der Razorbacks trägt. "Ich bin mit allen Vereinen gut ausgekommen", sagt der Erkneraner, der fünf Minuten Fußweg zum Arbeitsort hat - ein wichtiger Faktor, wenn es galt, schnell mal da zu sein. "Ich habe da nie so genau auf die Uhr gesehen", sagt Kunzelmann. Dass er auch dem Volleyballverein ein guter Partner war, bestätigt dessen heutiger Vorsitzender, Marco Schulz, der Kunzelmann auch schon aus den ersten Tagen der Stadthalle kennt. Der langjährige Vereinsvorsitzende Herbert Göhring bescheinigt Kunzelmann eine hohe Gewissenhaftigkeit im Interesse der Halle. Kunzelmann habe für den Verein viel ermöglicht. "Am Abend war ein Right-Now-Konzert, am nächsten Morgen hatten wir Punktspiel - und die Halle war top in Ordnung", lobt er Kunzelmann. Der Verein hat sich mit Präsenten bei ihm bedankt, sagt Schulz.

Kunzelmann hat am Freitag mit seinen Kollegen am Nachmittag Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen gegessen und dann den anderen die Schlüssel ausgehändigt. Der Hobby-Angler hat im Alter von 63 Jahren 45 Berufsjahre hinter sich und nutzt die Möglichkeit, aus dem Arbeitsleben auszuscheiden. Er freut sich darauf, nicht mehr so spät ins Bett zu kommen. "Ich brauchte oft bis um 1 Uhr früh, um nach der Arbeit runterzukommen", schildert er die Folgen der vielen Spätschichten. An Wochenenden musste er auch ständig ran. "Im Frühjahr war Ostern das erste freie Wochenende."

Die Stadt nimmt sein Ausscheiden zum Anlass, den Betrieb der Stadthalle zunächst zur Probe dem Eigenbetrieb Sportzentrum zu übertragen. Das sei seinerzeit ein Hinweis der Stadtverordneten gewesen, sagt Werkleiterin Margit Schindelasch. Jetzt wird geprüft, ob das dauerhaft von Vorteil ist. Dann müssten gegebenenfalls Beschlüsse der Stadtverodneten folgen. Margit Schindelasch könnte sich vorstellen, dass das Personal, also Kunzelmanns Kollegen und Nachfolger, flexibler auf dem Sportplatz im Sommer und in der Stadthalle im Winter eingesetzt werden könnten.