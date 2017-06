ESV-Schachteam vorn dabei * Überschrift 48pt

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die erste Mannschaft der Schachabteilung des ESV Eberswalde war mit dem Ziel in die nun abgeschlossene Landesligasaison gestartet, möglichst schnell die notwendigen Punkte gegen den Abstieg zu sammeln und sich im gesicherten Mittelfeld zu etablieren. Diese Aufgabe gelang dann besser als erwartet, zumal die favorisierten Mannschaften von Pneumant Fürstenwalde und ESV Lok RAW Cottbus aus der Oberliga kamen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585435/

Starke Saisonleistung: Die erste Mannschaft des ESV Eberswalde mit Maximilian Mätzkow, Hardy Sydow, Bernd Neubauer, Mannschaftsleiter Stephan Modrow, Timo Jesse, Stephan Roeschert, Detlef Zoll und Davy Tesch (v. l.) erreicht den vierten Platz in der Lande

Starke Saisonleistung: Die erste Mannschaft des ESV Eberswalde mit Maximilian Mätzkow, Hardy Sydow, Bernd Neubauer, Mannschaftsleiter Stephan Modrow, Timo Jesse, Stephan Roeschert, Detlef Zoll und Davy Tesch (v. l.) erreicht den vierten Platz in der Lande © Julia Marie Mätzkow

Nach der sechsten Runde fand man sich plötzlich punktgleich mit beiden Teams auf Tabellenrang zwei wieder. Anschließend gab es allerdings zwei Niederlagen gegen Fürstenwalde und die ebenfalls spielstarken Brandenburger. Die letztere Begegnung fiel mit 3,5:4,5 recht knapp aus und hätte mit gleichem Ergebnis zugunsten des ESV enden können. Die Saison klang mit einem ungefährdeten 5:3-Erfolg gegen den USV Potsdam und Tabellenrang vier aus.

Erfolgreichster Spieler der Mannschaft war Bernd Neubauer, der als Einziger ungeschlagen 7,5 von neun möglichen Punkten an Brett fünf holte. Mit fünf von sieben Zählern konnte auch Timo Jesse auf ein positives Ergebnis an Brett drei zurückblicken. Am Spitzenbrett bot Jugendspieler Maximilian Mätzkow, der auch bei der Landeseinzelmeisterschaft im Erwachsenenbereich ordentlich punktete, starker Gegnerschaft die Stirn und erkämpfte sich fünf Brettpunkte.

Weitere Einzelergebnisse: Brett 2: Hardy Sydow 4,5/9, Brett 4: Stephan Modrow 3/9, Brett 6: Davy Tesch 4/8, Brett 7: Stephan Roeschert 5,5/8, Brett 8: Detlef Zoll 5/9, Ersatzspieler: Andre Hauff 0,5/2, Torsten Lehmann 0,5/1 und Michael Winkler 0/1

1. ESV Lok RAW Cottbus 16:2 44,5

2. BSG Pneumant Fürstenwalde 13:544,5

3. SG Lok Brandenburg 13:5 42,5

4. ESV Eberswalde I 12:6 40,5

5. USV Potsdam I 10:835

6. SC Empor Potsdam II 9:9 36

7. SSG Lübbenau 7:1134,5

8. SC Oranienburg II 5:1332

9. SC Hans Clauert Trebbin3:1524

10. Potsdamer SV Mitte2:1626,5