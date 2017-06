Wehr steigt Rathaus aufs Dach

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) So dramatisch wie in Berlin und Ober-havel haben sich Starkregen und Gewitter in Eberswalde und Umgebung zwar nicht ausgewirkt. Doch bis in den Freitagvormittag hinein waren auch die Barnimer Feuerwehren extrem gefordert. Sogar auf dem Dach des Eberswalder Rathauses hatten sie zu tun.

Im Kreis Barnim hat es von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr, 27 witterungsbedingte Einsätze gegeben. Das teilt Klaus Prillwitz mit, der in der Leitstelle für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz als Lagedienstführer Verantwortung trägt. "Im Barnim war es dabei noch vergleichsweise ruhig", fügt er hinzu. In Oberhavel seien die Feuerwehren mehr als 400-mal gefragt gewesen. "Wir mussten die Mitarbeiterzahl in der Leitstelle verdoppeln, um die Flut der eingehenden Meldungen zeitnah abarbeiten zu können", hebt Klaus Prillwitz hervor.

Zu den spektakulärsten Barnimer Unwetterfolgen dürfte in der Nacht zum Freitag gehört haben, dass an der Autobahn 10 bei Schönerlinde in Richtung Hamburg ein Hang abzurutschen drohte und mit schwerer Technik stabilisiert werden musste.

Der Einsatz der Drehleiter am Rathaus in der Breiten Straße hat am Freitagmorgen den durch die Baustelle an der Friedensbrücke ohnehin stark beeinträchtigten Verkehrsfluss im Eberswalder Zentrum weiter verlangsamt. Höchstens im Schritttempo konnten die Autofahrer an der Engstelle vorbeirollen. "Was wir am Rathaus gemacht haben, hatte nur indirekt etwas mit dem Unwetter zu tun", sagt Einsatzleiter Uwe Siebert von der Eberswalder Berufsfeuerwehr. Schon am Donnerstagnachmittag sei aufgefallen, dass sich einige der Schindeln gelockert hatten. "Weil das Dach dadurch undicht geworden war, hat es dort durchgeregnet. Den provisorischen Ausbesserungsarbeiten, die umgehend erledigt wurden, folgte am Freitag die richtige Reparatur durch eine Dachdeckerfirma", berichtet Uwe Siebert. Die Berufsfeuerwehr habe die Handwerker mit der Drehleiter aufs Rathausdach befördert, fügt er hinzu.

Laut Rathaussprecherin Nancy Kersten waren Hochbau- und Liegenschaftsamt betroffen, deren Büros unterm Dach liegen. "Wir wollten, dass die Kolleginnen und Kollegen im Trockenen arbeiten können", sagt sie.

Bereits am Donnerstagnachmittag hatten die Eberswalder Brandschützer an allen Ecken und Enden der Kreisstadt zu tun. Weil viel gleichzeitig geschah, wurden zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr die freiwilligen Kräfte aus Eberswalde, Finow, aus der Clara-Zetkin-Siedlung, Tornow und Sommerfelde alarmiert. Die Einsatzkräfte hatten sich vor allem um vier größere Unwetterschäden zu kümmern: An der Kreuzung August-Bebel-/Ruhlaer Straße in der Altstadt und an der Schönholzer Straße in Finow waren die Fahrbahnen unter bis zu 50 Zentimeter hohem Wasser verschwunden. An der Dannenberger Straße strömte Wasser von der Fahrbahn auf ein Grundstück. Und auf dem Waldcampus war das Wasser in einen Technikraum der Hochschule für nachhaltige Entwicklung eingedrungen - zum Glück, ohne dort nennenswerten Schaden anzurichten. "In Eberswalde hatte sich die Lage gegen 17 Uhr beruhigt", blickt Uwe Siebert zurück.

Im Schorfheider Ortsteil Finowfurt war die Kreuzung der Bundesstraße 167/Zubringer zum Fachmarktzentrum bis zum Donnerstagabend zeitweise überspült, in der Reihenhaussiedlung Schöpfurter Ring, ebenfalls in Finowfurt, musste die Freiwillige Feuerwehr ihre Pumpen anwerfen, um ein Volllaufen der nicht unterkellerten Wohngebäude zu verhindern. In der Reihenhaussiedlung hatten zuletzt 2009 nach starken Regenfällen Verhältnisse geherrscht, die an die Hochwassergebiete an Rhein oder Elbe erinnerten. Diesmal blieb es beim Schreck.