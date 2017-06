Aus Brandenburg ein klares Ja

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ/dpa) Auch wenn nur die Brandenburger Abgeordneten abgestimmt hätten, hätte es eine Mehrheit für die Eheöffnung im Bundestag gegeben. Von den insgesamt 19 Vertretern stimmten am Freitag sechs dagegen und 13 dafür, darunter alle Abgeordneten aus SPD, Linken und Grüne. Mit Sebastian Steineke und Michael Stübgen stimmten aber auch zwei Brandenburger aus der Unions-Fraktion zu. Der CDU-Abgeordnete Jens Koeppen aus der Uckermark lehnte das Gesetz ab. Er hatte zuvor erklärt, dass er einer Liberalisierung in diesem Bereich der Gesellschaft zwar aufgeschlossen gegenüberstehe, die Abstimmung in den letzten 72 Sitzungsstunden dieser Wahlperiode aber für "Klamauk" halte. Das zeuge aus seiner Sicht von mangelndem Respekt für das Thema.