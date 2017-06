Pumpen liefen auf Hochtouren

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Wegen des Dauerregens am Donnerstag mussten die Feuerwehren in einigen Orten ausrücken, um Keller auszupumpen, und um abgeknickte Bäume zu beseitigen. In Beeskow stürzten Abends 80 Liter Wasser pro Quadratmeter zu Boden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585440/

In Beeskow standen die Keller in zwei Blöcken der Poststraße unter Wasser, weil es einen Rückstau vom Pumpwerk in der Adrianstraße gegeben habe, berichtet Stadtbrandmeister Alexander Voigt. Dort wurden Tauchpumpen eingesetzt. Weniger schlimm war die Überschwemmung in einem Haus in der Hannemannei, wo der Einsatz eines Nasssaugers ausreichte, um den Schaden zu mindern. Einsätze dieser Art sind kostenpflichtig, sagte Voigt.

In Friedland heulte die Sirene Donnerstagabend gleich zweimal, und zwar im Abstand von nur wenigen Minuten. Der erste Alarm galt dem Einsatz in der Beeskower Poststraße, wo die Friedländer jedoch bald wider abziehen konnten, weil die Beeskower allein zurecht kamen. Der zweite Alarm führte die Floriansjünger nach Groß Muckrow, wo die Straße zum Sportplatz unter Wasser stand. Letztlich konnten die Einsatzkräfte in Groß Muckrow das Wasser alleine beseitigen. Dort galt es, zu verhindern, dass Regenwasser über die Bordsteinkante hinweg in angrenzende Keller lief.

Wie der Abwassermeister des Beeskower Wasser- und Abwasserzweckverbands, Ronny Schober auf Anfrage erläutert, gebe es in den betroffenen Wohnblöcken in der Beeskower Poststraße Abwasser-Anschlüsse, die unterhalb des Straßenniveaus liegen. Konkret habe es sich um eine Fußbodenentwässerung gehandelt, die nicht richtig verschlossen gewesen sei. Durch den Rückstau des von der Straße einschießenden Oberflächenwassers sei der Keller des Mehrfamilienhauses geflutet worden. "Normalerweise bräuchte man an solchen Stellen Rückstauventile", so der Fachmann. Ronny Schober war den ganzen Abend im Einsatz, erst im 0.30 Uhr habe sich die Lage entspannt. Knapp 80 Liter Wasser seien pro Quadratmeter am Donnerstagabend über Beeskow abgeregnet. Allein zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr seien 40 Liter gemessen worden.

Der Verband hatte auch damit zu kämpfen, dass Regenwasser in Einlaufschächte für Abwasser lief, wo es eigentlich nicht hingehört. Dies war auch Anlass für den Rückstau im Pumpwerk in der Adrianstraße. Probleme gab es generell an allen Stellen, wo Regenwasser oberflächig abgeleitet wird oder in Mulden versickert. Als Beispiele nennt Schober den Schneeberger Weg und die Hannemannei.

Die Feuerwehr Storkow hatte nicht mit Wasser, sondern mit den Folgen einer heftigen Windböe zu kämpfen, die kurz vor 18 Uhr über die Stadt hinwegfegte. Wie Stadtwehrführer Frank Ebert berichtet, war in der Kurmarkkaserne ein Baum abgeknickt. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenstelle mit einem Dutzend Einsatzkräften.

Auf den Gebieten der Gemeinden Tauche und Rietz-Neuendorf blieb es Donnertagabend aus Sicht der Feuerwehren ruhig. "Wir sind vom Unwetter verschont geblieben", so Frank Nagel, Wehrführer der Gemeinde Rietz-Neuendorf.

Das Wasserniveau des Schwielochsees ist seit Donnerstagnachmittag am Pegel Goyatz um sechs Zentimeter gestiegen, die Spree am Pegel unterhalb des Wehres sogar um 20 Zentimeter.