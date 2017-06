Grundstücke und Keller nach Rohrbruch überflutet

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (MOZ) Dietmar Hellmeier sind die Strapazen anzusehen, die ganze Nacht hat er nicht geschlafen. Am Donnerstagabend musste er seinen Campingurlaub kurzfristig abbrechen. Als er mit seiner Frau zu Hause ankam, stand das gesamte Grundstück in der Hildburghausener Straße unter Wasser, der ausgebaute Keller war vollgelaufen. Die dreckige Brühe reichte fast einen halben Meter hoch. "Die Couchgarnitur schwamm im Wasser", berichtet Hellmeier. Zum Glück sei der Sohn mit Kumpels angerückt, um beim Abpumpen und Aufräumen zu helfen. Ein kleiner behelfsmäßig aufgeschütteter Wall sollte das Grundstück vor weiteren Wassermassen schützen.

Stinkende Überschwemmung: Abwasser drückte an der Klagenfurter Straße aus dem Kanal und ergoss sich wie ein rauschender Gebirgsbach in Richtung Havel. © MZV

"Wir hatten das hier schon 2013 und 2015", sagt Hellmeier. Das Abwasserrohr sei marode. Wenn nur das Bruchstück ersetzt werde, breche es beim nächsten Mal ein paar Meter weiter. Dem Entwässerungsbetrieb EBO ist durchaus bekannt, dass die Leitung nicht mehr ausreicht. Deshalb werde ja eine zweite Abwasserleitung zur Entlastung gebaut, sagt Beate Kelling vom EBO. Stadtwerke-Chef Alireza Assadi betont aber auch: "Kanäle werden nicht für solche Wassermengen gebaut."

Das riesige Wasseraufkommen sorgte dafür, dass dreckiges Abwasser an vielen Stellen aus den Kanaldeckeln quoll - so auch vor und hinter dem Verwaltungsgebäude der Stadtwerke in der Klagenfurter Straße. Wie ein rauschender Wildbach floss das Wasser dann in die Havel. Der Uferweg wurde von den Fluten zerstört. "Dort ist der tiefste Punkt der Leitung", sagte Beate Kelling. Von der Straße ergoss sich das Wasser auch in den Garten von Wolfgang Dangelmayr. Die Brühe floss weiter durch sein Wohnzimmer und die Küche. "Das haben wir hier jeden Sommer, nur so schlimm war es noch nie", sagt er Hausbesitzer.

Wahrscheinlich blieb am Donnerstag kein Keller in Oranienburg trocken, vermutet Ingo Bohnsack von der Oranienburger Sanitärfirma Saroba, die es am Freitag mit dem Abpumpen von Wasser und ausgefallenen Heizungsanlagen zu tun hatte. Bei Alfred und Roswitha Brüchert in der Berliner Straße lief das Wasser vom vollen Kanalschacht vorm Haus direkt in den Wohnkeller. Dort ist alles hinüber. "Zum Glück sind wir versichert", sagt der Hausbesitzer und verteilt das Eis aus der kaputten Tiefkühltruhe. Bis knapp unter die Brust reichte ihm das Wasser, als er im vollgelaufenen Keller stand.

Auch die neurochirurgische Praxis von Horst Glawe in der Sachsenhausener Straße hat noch mit einer Überschwemmung zu kämpfen. Die Praxis muss die gesamte kommende Woche geschlossen bleiben. Die Filiale des Lila-Bäckers in der Stralsunder Straße blieb nach der Überflutung auch am Freitag noch zu. Der DM-Drogeriemarkt nebenan hatte am Freitag wieder geöffnet. "Wir haben bis spät abends alles trocken und sauber gemacht", sagt Mitarbeiterin Melanie Lemke. Das Wasser sei von vorne und hinten in den Laden gelaufen. Mit jedem Bus, der durch die überflutete Stralsunder Straße fuhr, schwappten neue Wellen durch die verschlossene Glasschiebetür. Säcke mit Katzenstreu entschärften die Lage erfolgreich.

Bis Freitag blieb auch der Netto-Markt im Louise-Henriette-Center zu, nachdem vorm Eingang Wasser durch die Decke gekommen war. An der Germendorfer Deponie sorgten Wassermassen für einen Erdrutsch. Feuerwehr und Katastrophenhelfer waren auch Freitagabend noch an vielen Stellen im Einsatz.