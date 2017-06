Profi-Boxer beim Wiegen in Erkner topfit

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Es ist angerichtet: Die Athleten sind für die Boxveranstaltung von Amateuren und Profis am Sonnabend in der Müggelspreehalle von Hangelsberg bereit. So machten beim öffentlichen Wiegen am Freitag im Bildungszentrum Erkner die Profi-Boxer, die tags darauf um Titel kämpfen, einen sichtbar guten Eindruck.