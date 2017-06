Trappi Tellereisen lebt jetzt in Jänickendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Das kürzlich überstandene Leid scheint das Tier ausgeblendet zu haben. Bei Fremden ist Trappi Tellereisen, wie er in der Tierarztpraxis getauft wurde, etwas zurückhaltend, in seiner neuen Jänickendorfer Familie blüht er regelrecht auf und legt alle Scheu ab. Die neue Bezugsperson für den Schmusekater ist die 16-jährige Tochter Dariia. Kommt sie aus der Schule, weicht der Kater nicht mehr von ihrer Seite.

Mitte Mai bot sich einer Spaziergängerin in Trebus ein erschreckendes Bild. Ein Kater steckte in einem Tellereisen fest und blutete stark. Feuerwehrleute durchtrennten die Kette, konnten das Tier aber nicht aus der Falle befreien. Die Fürstenwalder Tierklinik Matzke und Partner half. Der schwer verletzte Kater wurde operiert. Die Tierärzte Miklas Matzke und Jan Lenzke wollten das Bein, das in der verbotenen Falle steckte und bis zum Knochen durchtrennt war, retten. Nach der Operation sei der Kater gleich aufgestanden und los gehumpelt. Die Wundheilung brachte Komplikationen, so dass schließlich das Bein bis zur Hüfte amputiert werden musste. Christian Hübler aus Jänickendorf, der gerade seine Katze Sammy vermisste, wurde durch den MOZ-Artikel auf den Fall aufmerksam. "Der verletzte Kater war eine Kopie von unserer Sammy. Trappi tat mir so leid, wir haben ihn zu uns genommen", sagt Christian Hübler. Gegen den Fallensteller ermittelt indes die Staatsanwaltschaft wegen Tierquälerei. Die rund 2000 Euro für die Notfallbehandlung hat bislang der Amtstierarzt übernommen.