Gemeindevertreter billigen Verlängerung

Wustermark (MOZ) Die Gemeindevertreter in Wustermark haben am Dienstagabend vor dem Hintergrund der Essensversorgung in den Kindertagesstätten und Schulen einer Vertragsverlängerung mit dem Unternehmen Sodexo bis zum 31. Dezember 2018 zugestimmt.