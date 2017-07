Büttner ist jetzt Direktkandidat der Linken

artikel-ansicht/dg/0/

Der 43-jährige Polizist war früher Landtagsabgeordneter der FDP in Brandenburg und wechselte erst vor zwei Jahren zu den Linken über. "Wir brauchen endlich einen Politikwechsel in diesem Land. Gerade hier vor Ort ist die soziale Schieflage immer deutlicher zu spüren. Der viel proklamierte Aufschwung kommt nicht bei den Menschen an", so Büttner. Die Wahlversammlung soll am 5. Juli in Angermünde stattfinden.