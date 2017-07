Junge Stars unterm Kuppelzelt

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Manege auf!"- So hieß es an der Grundschule "Am Dachsberg". Denn in dieser Woche gastierte Andre Sperlichs 1. Ostdeutsche Projektcircus nach 2007 und 2011 zum dritten Mal inIn diesem Zirkus sind die jeweiligen Schüler die Stars unterm Kuppelzelt.

Von Montag bis Mittwoch trainierten die 320 Schüler der 1. bis 6. Klassen unter Anleitung der erfahrenen Trainer am Trapez und auf dem Seil. Sie lernten Jonglieren, kleine Zaubertricks, schlüpften in die Rolle von Fakiren und Schlangendompteuren. Natürlich gibt es auch in diesem Zirkus Clowns. Generalprobe war am Donnerstag.

Auch 16 Kinder der Kita "Waldhaus" und 13 Mögeliner Kita-Kinder beteiligten sich an einer Zirkusnummer. Zwei Schüler übten das Moderieren, um die Zuschauer durch die Traumwelt des Mädchens Tina zu führen. Die Rahmenhandlung der über 90-minütigen Show hieß "Tinas Reise um die Welt".

"Eure Eltern werden stolz auf euch sein", so Trapeztrainer Michael Weisheit zu seinen Schülern. "Das Zirkusprojekt ist für die Schüler eine neue Erfahrung, bei der sie in ganz neue Rollen schlüpfen", sagte Zirkusleiter Andre Sperlich. "Das Erlernen und Vorführen der erlernten Zirkusnummern gibt den Schülern die Möglichkeit, sich auszuprobieren, neue Seiten an sich zu entdecken und stärkt ihr Selbstbewusstsein."

Der 1. Ostdeutsche Projektcircus Andre Sperlich wurde im Jahr 2005 gegründet und schloss sich vor zwei Jahren mit dem Projektzirkus Probst zusammen. In diesem Jahr sind rund 150 Projekte mit etwa 25.000 Kindern geplant. Weitere Informationen auf www.projektcircus.de oder www.projektcircus-probst.de.

Nach der Generalprobe am Donnerstag war am Freitag Premiere inWeitere Vorstellungen wurden für Samstag, 10.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr, angesetzt.