Praktische Beispiele für die Wärmewende

Ließe sich Energie sparen, wenn das Sport- und Freizeitbad Baff von der Abwärme eines Industriebetriebes profitieren würde, der im Gewerbegebiet auf der gegenüberliegenden Straßenseite Zahnkränze für Windkraftanlagen produziert? Wie könnte die Energieversorgung eines Quartiers, untersucht am Beispiel der Eberswalder Innenstadt, für die an Ressourcen knappere Zukunft ertüchtigt werden? Und welche Erkenntnisse, die bei einer Forschungsreise auf die zu Schottland gehörenden Orkney-Inseln gewonnen wurden, haben das Potential, Eberswalde, Brandenburg und Deutschland schlauer zu machen? Die Welt der Zukunft ist ein Dorf, in dem jeder jeden kennt und einer vom anderen abhängt. So lässt sich erklären, dass die auf der Tagung gehaltenen Vorträge zwar die unterschiedlichsten Themen behandelten, aber doch eng miteinander verknüpft sind.

Der Nachhaltigkeitstag, den die 54 Studierenden im vierten Semester des Studienganges Unternehmensmanagement organisiert hatten, gilt als Gemeinschaftswerk der Hochschule für nachhaltige Entwicklung mit dem regionalen Energieversorger EWE, der an den Pilotprojekten zur Abwärmegewinnung fürs Baff und zur Wärmewende in der Altstadt beteiligt war, die beide für die Praxis vielversprechende Ergebnisse lieferten.

Wie wichtig das Tagungsthema war, macht eine Stellungnahme von Prof. Wilhelm-Günther Vahrson deutlich. "Nachhaltigkeit ist schon lange kein grünes Nischenthema mehr, sondern das Querschnittsthema für alle Bereiche. Die Transformation in eine Gesellschaft ohne Nutzung fossiler Brennstoffe ist zentrales Mittel des Klimaschutzes und natürlich nur mit der Wirtschaft und den Unternehmen zu erreichen", sagt der Präsident der Hochschule. Er freue sich, dass der Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft diesen Ansatz mit den Partnern der Hochschule erfolgreich verfolge.

Diese Auffassung wird von Ulrich Müller geteilt, der als Generalbevollmächtigter der EWE Verantwortung trägt. "Die Energiewende gelingt meines Erachten nur im Zusammenspiel von Stromwende und Wärmewende. Es wird nur schwer möglich sein, in absehbarer Zeit Wärme durch Strom zu ersetzen", sagt er. Derzeit sei der Energiebedarf im deutschen Wärmemarkt etwa doppelt so hoch wie der gesamte Stromverbrauch. "Mit neuen Wärmelösungen, energieeffizienten Technologien und dem Einsatz erneuerbarer Energien sind wir auf dem richtigen Weg und können unsere ambitionierten Klimaziele erreichen", betont Ulrich Müller in Auswertung des Nachhaltigkeitstages.

"Uns ging es darum, gemeinsam über den Tellerrand zu schauen. Zusammen mit regionalen Unternehmen wie EWE oder Baff treiben wir Projekte voran, die auf Ressourcenschonung abstellen und zugleich für ,sauberen' Wohlstand sorgen", fügt Prof. Jörn Mallok hinzu, der an der Hochschule Unternehmensführung & Produktionsmanagement lehrt. Auf den Orkney-Inseln sei er von den Wellen- und Gezeitenkraftwerken beeindruckt gewesen, die keine Emissionen verursachen und keine natürlichen Ressourcen verbrauchen. "Der Wirkungsgrad dieser Anlagen liegt bei 90 Prozent, es gibt jedoch weltweit nur 100 Standorte", sagt der Professor. Das Anliegen des Nachhaltigkeitstages habe auch darin bestanden, einzelne Technologien zu vergleichen und sich dazu eigene Meinungen zu bilden.