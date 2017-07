Arbeitslosenquote unter 7 Prozent

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbereich Eisenhüttenstadt der Agentur für Arbeit ist im Juni erstmals unter die 7-Prozent-Marke gerutscht und liegt derzeit bei 6,7 Prozent. Zum Geschäftsstellenbereich gehören neben Eisenhüttenstadt und den umliegenden Ämtern auch die Städte Beeskow und Friedland. Da die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbereich Fürstenwalde 0, 7 Prozent höher ist, liegt die Quote für den gesamten Landkreis bei 7,1 und damit leicht über dem Schnitt in Ostbrandenburg.

"Bei allen Herausforderungen überwiegt die Freude, dass die Arbeitslosenquote in Ostbrandenburg erstmals unter sieben Prozent liegt. Die Quote nähert sich zunehmend dem Bundesdurchschnitt an", erklärte Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt, am Freitag. Nichtsdestotrotz arbeite man daran, dass noch mehr Menschen an der guten Arbeitsmarktentwicklung partizipieren können - insbesondere junge Menschen und Langzeitarbeitslose. Freyer sagte aber auch: "Ohne Berufsabschluss ist das Risiko, wiederholt arbeitslos zu werden und dies länger zu bleiben, wesentlich höher als mit abgeschlossener Berufsausbildung oder Hochschulabschluss."

Derzeit sind in Oder-Spree 1218 offene Stellen gemeldet, die meisten in dem Bereich "Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung" mit 95 offenen Stellen. Vor allem im Bereich Eisenhüttenstadt ist allerdings im Vergleich zum Vorjahr das Angebot an freien Stellen zurückgegangen, liegt derzeit bei 576. Im Bereich Fürstenwalde ist eine Zunahme zu verzeichnen. Derzeit sind dort 642 freie Stellen gelistet.