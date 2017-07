Norden hinkt hinterher

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1585473/

Allmählich erholt sich der Wirtschaftsraum Barnim-Uckermark aus der Talsohle, die im Jahr 2001 ihren Anfang nahm. Damals sackte die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs in beiden Landkreisen innerhalb von zwölf Monaten von fast 91 000 Stellen auf 86 500. Der Verlust an Jobs setzte sich bis 2007 fort, wo er einen Tiefstand von rund 80 000 erreichte. Seitdem geht es stückweise wieder bergauf. Die Unternehmen legen zu, holen Arbeitskräfte, verjüngen den Personalbestand. Ende 2016 waren es bereits wieder fast 87 500 Arbeitsplätze.

Doch die Entwicklung geht an der Uckermark vorbei. Von der anhaltend guten Konjunktur profitiert hauptsächlich der Wirtschaftsstandort Barnim und dort vor allem der Speckgürtel rund um Bernau. Gerade hat die Arbeitsagentur die Juni-Zahlen bekannt gegeben: Rekordwert von 4,1 Prozent im Altkreis Bernau. So wenig Arbeitslose waren es noch nie seit der Wende. Man spricht von Vollbeschäftigung.

Im Vergleich dazu: Der Altkreis Prenzlau verdeutlicht mit 13,2 Prozent die systematische Zunahme der Arbeitslosigkeit, je weiter man sich von Berlin entfernt.

Eine der Ursachen für die Stagnation im Nordosten ist das schlechte Arbeitsplatzangebot. Noch im Jahre 2000 gab es in der Uckermark 44 454 sozialversicherungspflichtige Jobs, etwa 2000 weniger als im Barnim. Heute sieht die Situation viel dramatischer aus: Während der Barnim mit aktuell 48 865 Stellen einen Konjunktur-Rekordwert erreicht hat, sind es beim Nachbarn gerade noch 38 582 Jobs. Das ist die höchste Differenz zwischen beiden Kreisen seit 16 Jahren.

Ein klarer Fall für die Politik. Denn nennenswerte Neuansiedlungen mit erheblichem Arbeitskräftebedarf gibt es schon seit Jahren in der gesamten Region nicht. Doch zieht gerade im Speckgürtel die kleinteilige Wirtschaft an. Dienstleistungen, neue Handwerksbetriebe, florierende Alt-Unternehmen und wachsende Auftragslage lassen das Jobangebot steigen. Von den 2154 freien Stellen, die der Arbeitsagentur aktuell zur Besetzung vorliegen, entfallen allein 1355 auf den Barnimer Raum.

Über die Ursachen der so unterschiedlichen Wirtschaftslage will die Arbeitsagentur nur Vermutungen anstellen. "Wir unterstützen Neuansiedlungen in jeder Hinsicht", so Constanze Hildebrandt, stellvertretende Chefin. "Wir können aber keine neuen Arbeitgeber installieren." Man sei jedoch im Gespräch mit den Landräten und den Bürgermeistern in der Region. Nach übereinstimmender Aussage der beiden Jobcenter sind auch die Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Betätigung sehr unterschiedlich.

Dazu zählen eben nicht nur freie Gewerbegebiete, sondern vielmehr die Nähe zur Hauptstadtregion und das Angebot an Fachkräften. Und da hinkt der Nordosten eben trotz hoher Arbeitslosigkeit weiter hinterher.Handwerksbetriebe ohne Unternehmensnachfolge schließen so einfach die Türen.

Grundsätzlich positiv bewertet die Arbeitsagentur den generellen Rückgang der Arbeitslosigkeit in beiden Kreisen auf den Rekordwert von 8,4 Prozent.