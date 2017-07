Schiri Schulz pfeift unermüdlich

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Fußballsaison 2016/17 ist mit dem 30. Juni offiziell beendet - nahtlos beginnt die Vorbereitung auf die neue Serie. Und das gilt nicht für die Spieler, sondern auch für die Unparteiischen. So hatte der Fußballkreis Ostbrandenburg zu einem Leistungstest geladen, an dem in der Seelower Sparkassen-Arena 130 Schiedsrichter teilnahmen. Robert Nitz, Vorsitzender des Kreisausschusses, war mit der Beteiligung zufrieden. "Eine hervorragende Zahl. Und ich kann verkünden, das 95 Prozent den Test auf Anhieb bestanden haben."