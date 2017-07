Neue Tafeln an Ortseingängen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde heißt Pendler, Durchreisende und Gäste der ältesten märkischen Kurstadt im frischen Design willkommen; außer in Deutsch auch noch in Polnisch und Englisch. Die neuen Ortseingangstafeln sind an den fünf Einfallstraßen in die Stadt errichtet worden.