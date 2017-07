artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem jüngsten Unwetter fällt das für diesen Sonntag geplante Baden in der Spree an der Berliner Museumsinsel aus. Der Flussbad Pokal werde wegen der gesundheitlichen Risiken im Zusammenhang mit dem starken Regen abgesagt, teilten die Organisatoren am Freitag mit. Massive Überläufe aus der Kanalisation hätten den Spreekanal und den Fluss stark verschmutzt. Als Alternative seien alle für 12.00 Uhr eingeladen, auf der südlichen Monbijoubrücke gemeinsam mit der Berliner Sängerin Barbara Morgenstern und dem Chor der Kulturen der Welt zu singen.