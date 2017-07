artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Immer mehr polnische Schüler wollen das deutsche Abitur ablegen. Sie sehen es als Karrieresprungbrett an. Im Juni bewarben sich wieder neue polnische Schülerinnen und Schüler für den Aufnahmetest zur Abiturstufe an der Gesamtschule Talsand in Schwedt.

Juni 2017. Ein freundlicher Sommertag. Dennoch: aufgeregte Eltern und Jugendliche, große Emotionen. Wie jedes Jahr, wenn sich polnische Schülerinnen und Schüler für die Abiturstufe der Gesamtschule Talsand bewerben.

35 Schülerinnen und Schüler polnischer Nationalität lernen bereits an der Gesamtschule Talsand. Eine beachtliche Zahl und ein klares Signal, dass das Zusammenleben von Polen und Deutschen oft besser ist als die politische Großwetterlage.

Sicherlich auch ein Erfolg des deutsch-polnischen Schulprojektes, das sich im Laufe der Zeit den politischen Veränderungen angepasst hat.

Viele der Bewerber mit polnischer Herkunft kommen aus den Orten nahe der Grenze, wo sich ihre Eltern angesiedelt haben, die in Stettin oder Berlin arbeiten. Einige kommen aber auch direkt aus Polen. So stellten sich im Juni eine Reihe polnischer Schüler dem Aufnahmetest an der Gesamtschule Talsand, um die 11. Klasse zu besuchen.

"Unser Ziel ist das deutsche Abitur", sagen die Bewerber. Sie fügen meist hinzu: "Mit einem deutschen Abitur haben wir viel bessere Chancen, um an einer deutschen Universität erfolgreich zu studieren."

Um dieses Ziel zu erreichen, strengen sich die polnischen Schülerinnen und Schüler besonders an. Denn der Weg ist nicht einfach. Wird doch der komplette Fachunterricht in einer Fremdsprache unterrichtet.

Das bedeutet für unsere polnischen Schüler harte Arbeit. Sie müssen ihr sprachliches Basiswissen permanent erweitern und verbessern.

Die Gesamtschule Talsand hilft ihnen dabei mit speziellem Förderunterricht. Auch unterrichten an unserer Schule mehrere Kolleginnen aus Polen, die den polnischen Schülern mit ihrer Hilfe ein Stück Heimatgefühl und Sicherheit vermitteln.

Trotzdem begeben sich unsere polnischen Schüler in ein Abenteuer mit Höhen und Tiefen. "Eine Achterbahn der Gefühle". Frust und Enttäuschung wechseln sich ab mit Freude und Hochgefühlen.

Aber die Lehrer an der Gesamtschule Talsand können beobachten, dass sie dabei wachsen, ihre Persönlichkeit weiterentwickeln. Viele von ihnen besitzen einen starken Leistungswillen und können kämpfen.

Und die polnischen Schülerinnen und Schüler sind erfolgreich. Wiktoria Ciasnocha zum Beispiel ist nicht nur die beste polnische Schülerin des Abiturjahrgangs 2017, sie hat auch den besten Durchschnitt aller Schülerinnen und Schüler mit 1,4 erreicht.

Wiktoria Ciasnocha erhält deswegen das mit 2000 Euro dotierte Greifenstipendium, das von der Amerikanerin Sue Rambow, deren Mann polnische Wurzeln hat, finanziert wird. Im Jahre 2008 erreichte die beste polnische Schülerin beim deutschen Abitur die sagenhafte Durchschnittsnote von 1,3! Sie war die erste, an der Talsandschule lernende polnische Schülerin, die mit dem Greifenstipendium, ausgezeichnet wurde

Wiktoria Ciasnocha nun ist ein Beispiel dafür, wie polnische Schüler das soziale und kulturelle Leben in Schwedt bereichern. Sie besucht die Musikschule "J.A.P. Schulz" und absolviert regelmäßig Auftritte und nimmt an zahlreichen Wettbewerben teil.

Viele der polnischen Schüler haben das deutsche Abitur ebenfalls mit guten Leistungen bestanden. Pamela K., zum Beispiel, kam mit einfachen Kenntnissen der deutschen Sprache in unsere 11. Klasse, hat engagiert Deutsch gelernt, sich den Anforderungen gestellt und studiert jetzt in Potsdam Linguistik. Ihre Schwester Oliwia möchte ebenfalls an unserer Schule das Abitur ablegen, um in Deutschland zu studieren. Die meisten unserer polnischen Abiturienten studieren mittlerweile erfolgreich oder stehen heute in guten Positionen im Berufsleben. Darauf sind wir stolz. Witamy, polscy uczniowie!

An der Talsandschule waren 60 Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr zum Abitur zugelassen, 54 haben es geschafft.

Die Gesamtschule Talsand in Schwedt ist die größte Gesamtschule in der Uckermark. Dort können mit Abitur, Real- oder Hauptschulabschluss alle Abschlüsse des Landes Brandenburg bei entsprechenden Leistungen erreicht werden.

Eine weitere Besonderheit der Gesamtschule ist, neben diversen anderen Arbeitsgemeinschaften, die Robotik AG. Robotik ist eine Technologie mit großem Zukunftspotenzial und wird seit dem Jahr 2008 angeboten. Robotik ist ein fester Bestandteil das Wahlpflichtunterrichts im Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT) der Klassenstufe 7.