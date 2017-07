Förderbescheid für Gemeinschaftshaus

artikel-ansicht/dg/0/

Sommerfelde (MOZ) Dem Neubau des Dorfgemeinschaftshauses für Sommerfelde steht nichts mehr im Wege. Endlich sei der Fördermittelbescheid für das Investitionsvorhaben im Rathaus eingetroffen, hat Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt. Aus dem Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes würden knapp 140 000 Euro in das Projekt fließen, dies seien 75 Prozent der Kosten.