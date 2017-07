Vom "Fontane" bis Naturpark

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Was brennt den Buckowern auf den Nägeln? Worüber erregen sich die Gemüter immer wieder? Wie ist die Stimmungslage zu dieser oder jener Sache in der Stadt?

Antworten auf die eine oder andere Frage sollte es am Donnerstag geben. Dann nämlich sind die Buckower zu einer großen Bürgerinformationsveranstaltung in die Gaststätte "Märkische Schweiz" eingeladen. Dort reichen die Programmpunkte von Ferienhäusern am Weinbergsweg über Hotelanlage und Versorgungsmarkt bis zur Problematik Naturpark und damit verbundenen Facetten.

In verschiedensten Sitzungen waren die Stadtverordneten immer wieder an einen Punkt gelangt, an dem es hieß: Wir sollten die Meinung der Bürger dazu erfragen bzw. das muss den Buckowern erläutert werden. Andererseits hatten genau diese sich besonders im jüngeren Bürgerschafts-Sektor längst Gedanken zu in Rede stehenden Projekten gemacht, hatten Einblick gefordert, wollten selbst Einfluss nehmen.

Die Worte Transparenz und Beteiligung wurden seither vielfach im Munde geführt und haben durch geförderte Formate wie die Bürgerbühne erste Gestalt angenommen. Für Donnerstag indes ist eigens ein Moderator ins Boot geholt worden, der den Politik-Ehrenamtlern und Bürgern professionelle Unterstützung angesichts der Vielfalt und Behandlung anstehender Themen geben soll.

Wer Informationen zum B-Plan Ferienanlage am Weinbergsweg, zur Bauvoranfrage Fontaneheim, zur Notwendigkeit eines Vollversorgers, zur Erhaltungszielverordnung für die FFH-Gebiete und zum Stand der Dinge in Sachen Befreiung der Ortslage von Verboten der Naturparkverordnung haben will, sollte am Donnerstag ab 18 Uhr dabei sein.