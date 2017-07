Vollsperrung in der Mühlentorstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Brandenburg. Für die Instandsetzung des Fahrbahnpflasters ist die Vollsperrung der Mühlentorstraße ab dem 03.07.2017 bis voraussichtlich 09.07.2017 erforderlich. Dabei wird in zwei Bauabschnitten gearbeitet. Der erste Bauabschnitt beginnt hinter der Einmündung Altstädtische Kleine Heidestraße und endet vor der zweiten Einmündung zum Gotthardtkirchplatz. Dieser Abschnitt wird zwischen dem 03.07.2017 und dem 05.07.2017 gesperrt. Der zweite Bauabschnitt beginnt am 06. Juli vor der zweiten Einfahrt zum Gotthardtkirchplatz und endet an der Ziegelstraße. Dabei bleibt die Zufahrt zur Altstädtischen Großen Heidestraße aus Richtung Parduin gewährleistet. Für beide Abschnitte ist eine Umleitung über die Ziegelstraße, Gerostraße, Brielower Straße und Rathenower Straße ausgeschildert. Die aufgestellten Haltverbote sind unbedingt zu befolgen.Die geänderte Verkehrsführung.ebenso.