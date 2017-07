artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Eine neue Ausstellung auf allen Etagen ist in der Schwedter Musik- und Kunstschule eröffnet worden. Sie zeigt Malerei und Zeichnungen sowie Keramikarbeiten eines Schuljahres und gibt Einblick in das Schaffen dreier Kunstkurse dieser Schule.

Mit einem Gong hat Musikschuldirektor Volker Rehberg die Ausstellung eröffnet. Sie ist eine weitere Präsentation aus dem Leistungsspektrum der Schule, die auf das ganze Stadtgebiet und darüber hinaus ausstrahlt.

Erst vor Kurzem haben die Gesangsschüler unter Leitung von Ludmila Rehberg ihr Können in einer neuen Musical-Show gezeigt. Die Veranstaltung "TanzAlarm!" in der Regie des Tanzpädagogen Thomas Maucher im großen Saal der Uckermärkischen Bühnen Schwedt hat am heutigen Sonnabend Premiere und ist seit Wochen ausverkauft. Musikschüler musizierten zur Mittsommernacht, im Wettbewerb Jugend musiziert und in der Show "Rock, Pop, Jazz".

Nun also der Jahreseinblick in den Bereich bildende Kunst dieser Schule. Viele Eltern waren zur Eröffnung der Ausstellung gekommen. Die achtjährige Lina Wagner aus Angermünde ist mit ihrer Mutter durch das Schulhaus gegangen und hat die neue Ausstellung betrachtet. Stolz zeigt Lina zwei Bilder, die sie im Kurs Malen und Zeichnen bei ihrem Lehrer Alexander Höfs-Schulz gemacht hat. Sie freut sich, dass sogar zwei ihrer Arbeiten ausgestellt sind. Eine davon ist eine Frottage. Das ist eine Technik, bei der man zum Beispiel mit Bleistift unterschiedliche Oberflächen ähnlich einer Blaupause aufs Papier bringt und so sein Bild gestaltet.

Alexander Höfs-Schulz ist in Schwedt aufgewachsen und hat Kunst studiert. Seit September hat er die Vertretung von Lysann Vahrenhold übernommen, die im Mütterjahr ist. "Wir haben ganz viel gezeichnet. Mir war es wichtig, Anregungen zu geben und verschiedene künstlerische Techniken zu vermitteln", blickt er auf die vergangenen Monate zurück. "Für mich war es ein schönes Jahr. Ich habe selbst viel dazu gelernt und möchte mich bei meinen Schülern bedanken." Der Lehrer bedauert, dass die Ausstellung nur einen kleinen Teil dessen zeigen kann, was die Schüler geschaffen haben.

Auch von dem zehnjährigen Lukas Timm aus Hohenselchow hängt ein Bild in der Ausstellung. Er ist seit drei Jahren dabei und genießt die Kursstunden. Lukas sagt: "Mir macht Malen so viel Spaß." Katja Timm als Mutter verfolgt seine Entwicklung mit Freude: "Wenn Lukas malt, ist er völlig in seiner Welt. Das ist für ihn Entspannung. Er gibt seine Hobbys und Interessen in Bildern wider."

Direktor Volker Rehberg freute sich über den Zuspruch für diese Ausstellung. Doch das Schuljahr ist noch nicht vorbei. Der Unterricht geht weiter und Ende Juli gibt es ein großes Musikschultreffen des Landes Brandenburg, zu dem die Lehrer ihre Schüler begleiten. Und selbst Urlaub machen? "Wir planen gar nichts", antwortet Volker Rehberg. "Wir organisieren das ganze Jahr über so streng, da wollen meine Frau und ich jetzt mal spontan entscheiden." Das neue Musikschuljahr geht im September wieder los. Hendrikje Ring, Leiterin des Keramikkurses, weiß schon jetzt: "Im neuen Schuljahr wird es bei den Kindern knapp mit freien Plätzen."