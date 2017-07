Flößerlauf startet am Sonntag

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Am Sonntag lädt der Finowfurter SV wieder alle Sportbegeisterten und die, die es werden wollen, zum Flößerlauf ein. Entlang des Treidelweges werden Strecken von sechs km, zwei km und einen km angeboten. Für jeden ist also etwas dabei. Auch Nordic Walker sind willkommen. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Bierwagen des Finowfurter SV an der Teutoburg. Hier gibt es die Startnummern und eine kurze Einweisung, bevor um 10 Uhr die Läufer auf die Strecke entlang des Treidelweges geschickt werden.