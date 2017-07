Rummel um Luther

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Alle reden sie von Luther und von 95 Thesen. So ein Rummel um den Luther, wer ist das denn nur gewesen?" - so heißt es im ersten Lied des Kindermusicals "Martin Luther", das die Mädchen und Jungen der Kurrende unterstützt von Sängern und Instrumentalisten der Kinder- und Jugendkantorei am Wochenende aufführen. Seit Jahresanfang laufen die Proben. Am Freitag war die Generalprobe in der Kirche St. Georg in der Bergstraße.

"Ich wollte in diesem Jahr auf jeden Fall ein Luther-Stück machen", sagt Kantorin Heike Hardt. Sie entschied sich für das Kindermusical, das Gerd-Peter Münden, Domkantor in Braunschweig komponiert hat und das erst am 31. Oktober vergangenen Jahres seine Uraufführung erlebte. "Es ist ein großes Stück", sagt Heike Hardt, "aber ich finde die Musik sehr schön. Vor allem aber schreibt Gerd-Peter Münden in einer sehr kindgerechten Tonlage." Als Kurrende-Leiterin ist die Kantorin für den musikalischen Teil zuständig. Um die Inszenierung kümmert sich Burkhard Koller, die Projektleitung hat Katechetin Hilde Anlauff übernommen.

Die Musik enthält historische Zitate der Lutherzeit genauso wie moderne, mitreißende Melodien. Nicht fehlen darf natürlich Luthers Choral "Ein feste Burg ist unser Gott" als Hymne der Reformation. Die Geschichte erzählt das ganze Leben des Reformators von seiner Kindheit, über das Gelübde, den Thesenanschlag, die Bibelübersetzung auf der Wartburg bis zu einer Familienszene mit Katharina von Bora und den eigenen Kindern. Den Text schrieb die Musical-Autorin Brigitte Antes, der es gelingt historische Fakten in eine Form zu bringen, die Kinder und Jugendliche anspricht. Zum Schmunzeln ist der Auftritt dreier Possenspieler in einer quirligen Marktszene, die sich über die Hochzeit des entlaufenen Mönchs mit der entlaufenden Nonne lustig machen.

Wie sich die Zeiten wandeln, zeigen Szenen, in denen der Umgang zwischen Eltern und Kindern thematisiert wird. So beginnt das Stück mit einer Tischszene, in der Luthers Bruder, weil er in der Schule eine Frage des Lehrers nicht beantworten konnte, eine Eselsmaske tragen muss, geschlagen und verspottet wird. Als am Ende Luthers Sohn mit einer Eselsmaske nach Hause kommt, wird er nicht bestraft, statt dessen spricht ihm sein Vater Mut zu.

Aufführungen sind am Sonnabend um 15 Uhr in der Kirche St. Georg (Bergstraße) sowie am Sonntag um 15 Uhr in der Kirchenruine in Lichtenberg (bei Regen in St. Georg). Am Ausgang wird um Spenden gebeten.