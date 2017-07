Zoo holt dritten Platz

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der Zoo Eberswalde war die Einrichtung in Brandenburg, die von den Nutzern des Familienpasses 2016/17 am dritthäufigsten lobend erwähnt wurde. Dies geht aus einem Schreiben hervor, das die Unterschrift von Diana Golze trägt, die das Brandenburger Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Frauen und Familie leitet. "Der tolle dritte Platz zeigt wieder einmal, dass wir auf unseren Zoo wirklich stolz sein können", sagte Bürgermeister Friedhelm Boginski am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung.