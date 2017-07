Arbeitslosenquote geht im Juni leicht zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Um 0,1 Punkte, von 7 auf 6,9 Prozent, ist die Quote der Arbeitslosen in der Region Ostbrandenburg gesunken. Im Kreis Märkisch-Oderland waren im Juni laut Arbeitsmarktbericht 6 257 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 152 Arbeitslose weniger als im Mai und 1 214 weniger als im Juni 2016.

Von den gemeldeten Arbeitslosen im Kreis fielen 2 080 unter die Betreuung der Agentur für Arbeit und 4 177 unter jene des Jobcenters Märkisch-Oderland. Gegenüber der Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent im Mai betrug die Quote für Märkisch-Oderland im Juni 6,1 Prozent. Im Vorjahr lag sie bei 7,3 Prozent. 42,5 Prozent der Arbeitslosen in Märkisch-Oderland sind 50 Jahre und älter und 7,3 Prozent zwischen 15 und 25 Jahre alt. Gleichzeitig sind beim Amt derzeit 1 293 offene Arbeitsstellen gemeldet. 340 dieser Stellen kamen im Juni neu hinzu. Die meisten Arbeitsplätze sind in der Rohstoffgewinnung, der Produktion und der Fertigung zu besetzen. Darüber hinaus sind mehrere Stellen im Bereich Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit vakant. Ähnlich viele neue Mitarbeiter werden im Kreis im Handel, Vertrieb und für kaufmännische Dienstleistungen gesucht. Des Weiteren gibt es offene Stellen im Berufszweig Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung. Auch in der Unternehmensorganisation, in der Buchhaltung, im Bereich Architektur und der Landwirtschaft sind Stellen frei.