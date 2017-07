Vollsperrung der B 1/5 ab Montag amtlich

artikel-ansicht/dg/0/

Demnach beginnen die angekündigten Arbeiten zur Deckenerneuerung am Montag und dauern voraussichtlich bis 4. August, heißt es von Cornelia Mitschka. Die Umleitungen seien ausgeschildert, wird weiter informiert - in Richtung Berlin ist diese mit U 5 gekennzeichnet, in Richtung Müncheberg im Zuge der U 6. Die Behörde bittet um Verständnis und Beachtung.