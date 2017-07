Nachhaltiges Puzzlespiel

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Mit Spezialwerkzeug, einem Föhn und Hochprozentigem haben sie ihre Patienten behandelt. Beim Repair-Café an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung zeigte die Eberswalder Greenpeace-Gruppe, warum man kaputte Smartphones nicht gleich wegwerfen muss.

Wie der Name bereits andeutet, wird beim Repair-Café nicht nur geschraubt, sondern auch das eine oder andere Stück Kuchen verzehrt. Doch Vorsicht! Direkt am Arbeitsplatz darf nicht gekrümelt werden. Verirrt sich ein Kuchenpartikel ins gerade zerlegte Smartphone, könnte die Sisyphosarbeit nach dem Zusammenbauen von vorn losgehen.

Die Tücke des Materials wird spätestens zu dem Zeitpunkt sichtbar, als drei Studentinnen der Eberswalder Greenpeace-Gruppe auf dem Fußboden herumkrabbeln. Die Suche ist kniffliger als die nach einer Kontaktlinse. Doch sie haben Glück. Das heruntergefallene nicht mal fünf Millimeter große durchsichtige Plastikplättchen taucht wieder auf. Erleichterung. Noch besteht Hoffnung für den Patienten.

Kaputte Lautsprecher, Akkus, Ladebuchsen oder ein Sprung im Display. "75 Prozent der Schäden kann man selbst reparieren", sagt Greenpeace-Mitglied Silvan Hild (23). Er hat bei der Umweltschutzorganisation in Berlin einen Workshop dazu belegt und gibt das Gelernte zusammen mit anderen Anhängern der Gruppe nun weiter.

"Wer Ersatzteile bestellt, bekommt das Werkzeug dafür meist mitgeliefert", erklärt Theresa Tritsch (21), ebenfalls bei Greenpeace. Zwei Handys hat sie schon zerlegt und unterstützt nun auch die Besucher des Cafés, die unter Anleitung am offenen Smartphone operieren. Bettina Beck zum Beispiel muss ihr Telefon nach einem Wasserschaden komplett auseinandernehmen. Um die Platten voneinanderabzuhebeln, kommt ein Plastikstück zum Einsatz, das einem Gitarrenplektrum ähnelt. Ein Wasserschaden, so sagt Silvan Hild, lasse sich ganz gut beheben. Wichtig: Ausmachen und Akku raus, damit kein Strom mehr fließt, der in Verbindung mit Nässe größeren Schaden anrichten kann. Für kleine Korrosionsschäden steht ein Fläschchen Isopropanol auf dem Tisch. Mit der Flüssigkeit, die 70 Prozent Alkohol enthält, und einem Wattestäbchen lassen sich diese vorsichtig beseitigen.

Für fast jedes Modell gibt es ein Youtube-Video, in dem die einzelnen Schritte zum jeweiligen Problem genau erklärt werden. Die meisten Teilnehmer des Repair-Cafés schauen deshalb immer wieder auf den Bildschirm ihres Laptops.

Doch so anschaulich alles ist, es bleibt ein zeitaufwendiges Unterfangen. Vier Stunden kann es dauern, alle Einzelteile auszubauen. Das rechnet sich bei günstigeren Modellen kaum. Doch es geht auch um Nachhaltigkeit. Wer repariert, statt neu kauft, hilft Rohstoffe zu sparen und schont die Umwelt. Für hoffnungslose Fälle stellt Greenpeace im Haus 5 des Stadtcampus eine Sammelbox auf. Die dort entsorgten Geräte können mit ihren Ersatzteilen anderen vielleicht "das Leben retten".

Gute Aussichten auf Heilung hat ein E-Book-Reader, der während des Repair-Cafés mit einem Föhn behandelt wird. "Manche Teile sind geklebt. Um sie zu lösen, müssen sie erhitzt werden", erklärt Silvan Hild. Es klappt. Der Akku des Geräts lässt sich abziehen und kann getauscht werden.

Eine Studentin hat das Innenleben ihres Smartphones gerade mit einer Zahnbürste von Sand befreit. Später wischt sie mit dem Finger über den leuchtenden Bildschirm. Nichts bewegt sich. "Gut, nächster Versuch. Ich bestelle eine neue Displayplatte", sagt sie.