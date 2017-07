artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Haus C am Oberstufenzentrum Konrad Wachsmann, in dem am Mittwoch ein Fenster auf eine Schülerin stürzte, bleibt bis Ende des Schuljahres für den Schulbetrieb gesperrt. Außerdem hat die Stadt eine Untersuchung des Gebäudes durch eine Fensterbaufirma angeordnet. "Ich lasse dort keinen Unterricht mehr stattfinden, solange die Sicherheit der Schüler nicht hundertprozentig gewährleistet ist", erklärte Schulleiter Andreas Wendt am Freitag nach einer Begehung zusammen mit Vertretern der Stadtverwaltung und der Unfallkasse.

Vorläufig geschlossen: Das Haus C am OSZ

"Ich verstehe nicht, warum das nicht schon früher geprüft wurde und warum so etwas erst passieren muss", kritisiert Lisa Pultz, die betroffene Schülerin aus der Berufsfachschulklasse Soziales 16A. Sie saß an dem Mittwochvormittag an der Fensterseite des Unterrichtsraumes. "Passiert ist es um 10.50 Uhr. Auf einmal kam das Klappfenster runter und traf mich an der Schulter. Groß reagieren konnte ich darauf nicht, weil ich ja auf den Unterricht konzentriert war", berichtet Lisa Pultz, die jeden Tag mit dem Zug aus Berlin nach Frankfurt pendelt. Nach dem Unglück war sofort der Rettungsdienst alarmiert worden, der sie ambulant behandelte. "Ich saß wegen der Verletzung noch bis spät abends in der Rettungsstelle. Die Schmerzen in der Schulter werden wohl noch eine Weile bleiben", sagt sie.

Die Stadt als Schulträger wies nach der Begehung des Klassenraumes am Freitag in einer Pressemitteilung eine Mitverantwortung von sich. "Einen baulichen Mangel am Fenster können wir mittlerweile ausschließen. Vielmehr ist der Unfall auf eine Manipulation an einer der Fensterschienen, die das Herabklappen verhindern sollen, sowie das nicht richtige Schließen des Fensters zurückzuführen", erklärte Ellen Otto, die Leiterin des Schulverwaltungsamtes. Laut Schulleiter Andreas Wendt seien die Befestigungen an den Schienen gelöst worden, um das aus DDR-Zeiten stammende Fenster vollständig aufklappen zu können. Später sei es dann ohne Befestigung wieder geschlossen worden. "Ein Windzug hat es dann herabfallen lassen", so Wendt.

Trotz der Sperrung laufe der reguläre Unterricht ganz normal weiter. Durch die Prüfungsphase sind viele Räume auf dem OSZ-Campus ungenutzt. In den Ferien sollen dann laut Stadtverwaltung "gegebenenfalls bestehende technische Defizite" am Fenstertyp behoben werden.

Die Schließung des Hauses C in der Puschkinstraße ist ohnehin vorgesehen. Um Platz zu schaffen, will die Stadt jedoch zunächst das Haus E sanieren lassen. Die Mittel dafür sind bereits im Haushalt eingeplant.

Lisa Pultz hofft, dass die Schmerzen an der Schulter bald nachlassen. Sie sagt: "Natürlich besuche ich die Schule weiter, aber so schnell vergessen werde ich diese Sache sicher nicht."