Tempo 30 gilt häufig schon

Bad Freienwalde (MOZ) Ob Lärmbelästigung, Gefährdungspotenzial oder auch Schäden an Gebäuden - in solchen Fällen fordern Bürger oft die Verringerung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30. Doch nicht selten wird dies vom Straßenverkehrsamt abgelehnt.

"Wir haben es wenigstens versucht", hatte Neulewins Bürgermeister Horst Wilke in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter mit Blick auf die Versagung der von Bürgern angeregten Temporeduzierung auf der Kreisstraße K6411 zwischen Neulewin 142 und Kerstenbruch 17 erklärt. Nach Prüfung des Straßenverkehrsamtes des Landkreises Märkisch-Oderland ist die Lärmbelastung nicht groß genug. Zudem gilt der Abschnitt nicht als Unfallschwerpunkt.

Uwe Wähner vom Straßenverkehrsamt verweist auf etwa 20 Anträge pro Jahr aus den Gemeinden, die mit Lärm und auch Erschütterungen begründet werden. Im Falle Letzterer würden bis zu einer Entscheidung oft fast zwei Jahre vergehen. "Wir müssen das Ganze sorgfältig prüfen, neben Verkehrszählungen dann auch Gutachten zum Straßenuntergrund einholen", erklärt der Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Hinzu kämen etwa 30 bis 50 Anträge pro Jahr, bei denen auf vermeintliche Gefahrenpunkte aufmerksam gemacht wird.

Nach der Änderung der Straßenverkehrsordnung zugunsten einer Geschwindigkeitsbeschräkung vor Kita, Horten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern vom November 2016 seien bisher lediglich drei Anträge aus Strausberg, Altglietzen und Petershagen-Eggersdorf gestellt worden. Für die neue Kita in der Bärmannstraße im Doppeldorf habe das Straßenverkehrsamt bereits Tempo 30 und ein einseitiges Parkverbot genehmigt. "Dort gab es massive Probleme in den Stoßzeiten, wenn Kinder von ihren Eltern mit dem Auto gebracht beziehungsweise geholt wurden", sagte Uwe Wähner. Auch bei Schulen im Landkreis sieht er kaum Handlungsbedarf. "Die meisten liegen bereits in Tempo-30-Zonen", erklärte er. Das gelte häufig ebenfalls für Alten- und Pflegeheime sowie für die Krankenhäuser in Seelow und in Wriezen.

Eine Seniorenwohnanlage würde allerdings nicht unter die Neuregelung fallen. Doch auch die würden sich meist mitten in Siedlungen und damit häufig in 30er-Zonen befinden. Uwe Wähner: "Die kleineren Orte verfügen doch höchstens über ein, zwei Hauptstraßen, auf denen eine Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erlaubt ist. Links und rechts davon gibt es oft Tempo-30-Zonen."

Für eine Geschwindigkeitsreduzierung könnten übrigens auch vorübergehende Änderungen im Verkehrsaufkommen berücksichtigt werden, etwa in der Ernte- oder Badezeit, nach Neueröffnungen von Einkaufsmöglichkeiten oder bei längerfristigen Umleitungen. Außerorts gebe es dagegen kaum Möglichkeiten für eine separate Beschilderung. Ohnehin sei vorsichtigeres Fahren je nach Straßenführung und -zustand keine schlechte Wahl.