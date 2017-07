Streit um Gebühr für Wahlwerbung

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin/Potsdam (MOZ) Für die CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin bleibt die Entscheidung der Letschiner Gemeindevertretung, ab sofort Gebühren für Wahlplakate zu erheben, ein Unding. Sie hatte sich mit einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung gewandt. Die sollte prüfen, ob das Vorgehen rechtens ist. Ist es, so die Antwort aus dem zuständigen Ministerium: "Die Wahlwerbung von Parteien durch das Aufstellen von Informationsständen oder das Anbringen zahlreicher Plakatträger im öffentlichen Verkehrsbereich der Gemeinden stellt nach ständiger Rechtsprechung eine erlaubnispflichtige Sondernutzung dar, für die die Gemeinden eine Sondernutzungsgebühr erheben dürfen ... Ob die Gemeinden unter Berücksichtigung ihrer konkreten Gegebenheiten von diesem Recht Gebrauch machen, liegt alleine im gemeindlichen Verantwortungsbereich und ist durch die Landesregierung nicht zu bewerten", heißt es in der Antwort.