Berliner Geschichte im Miniformat

Berlin (MOZ) Museen, die mit der Berliner Historie punkten wollen, gibt es viele. Wer die neue "Little Big City" am Fuße des Fernsehturms betritt, ist im ersten Moment erschlagen von den 5000 Wahrzeichen und Figuren, die im Maßstab 1:24 Geschichten aus acht Jahrhunderten erzählen. Dabei geht es besonders im Mittelalter brutal zu. Über Hebel können Besucher nicht nur Mühlen in Gang setzen, sondern auch die Gliedmaßen eines Gefolterten auf dem Streckbrett auseinander ziehen. Neben dem dampfenden Scheiterhaufen vor der Marienkirche wird Propst Nikolaus von Bernau vom wütenden Mob erschlagen. Vor dem Roten Rathaus kann man den "Eisernen Gustav" mit seiner Kutsche ins Rennen gegen das erste Automobil schicken. "Viele Szenen haben wir mithilfe von Kupferstichen und Gemälden nachgestellt", berichtet Marcel Kloos.

Blick in die Miniaturstadt der Ausstellung Little Big City Berlin © MOZ

Er gehört zu dem Team von Geschichtensammlern, Modellbauern, Schreinern und 3D-Druckern, die die Miniaturwelt in 30 Monaten errichtet haben. Ein paar der daumengroßen Arbeiter, die gekrümmt aus den Borsigwerken des beginnenden Industriezeitalters kommen, werden gerade noch in der Werkstatt per Hand bemalt. Auch Josephine Baker, die sich ganz mondän von einem Strauß spazieren fahren lässt, bekommt gerade noch die schwarzen Locken angeklebt. "Die Leute denken vielleicht, das mit dem Strauß ist ein Witz, aber das ist eine wahre Geschichte", betont Kloos und zeigt ein altes Foto, auf dem die 20er-Jahre-Ikone mit dem Riesenvogel vor dem Adlon abgelichtet wurde. Dass Panda-Bär Bao Bao, der gerade am Flughafen Tempelhof ankommt, seine Koffer auf dem Rücken trägt, ist dagegen frei interpretiert.

Weil die Modelle größer sind als herkömmlich, verläuft die Berliner Mauer auch am KaDeWe. Bei nur 1500 Quadratmetern setzten die Macher eher auf kuriose und berührende Geschichten statt auf Geografie. Da ist zum Beispiel die jüdische Lehrerin, die in der Nazi-Zeit trotz Berufsverbots ihre Schüler mit Englisch-Stunden auf die Emigration vorbereitet. Oder der Junge aus der West-Berliner Enklave, der jeden Morgen auf dem Schulweg von einem britischen Panzer begleitet wird. Vieles entdeckt man erst auf den zweiten Blick. Es lohnt sich, die Mitarbeiter nach den Anekdoten der bekannten wie unbekannten Persönlichkeiten zu fragen.

Die Zeitzeugen, die auf magischen Wänden Hintergründe zu den Epochen erzählen, sind dagegen virtuell. Gleich sieben Projektoren braucht es, um das Reichstagsmodell in Flammen zu setzen. Ohne Spezialeffekte kommt dagegen die Berliner Nachkriegs-Landschaft aus. Dunkle Häusergerippe und verschüttete U-Bahn-Eingänge jagen einem Schauer über den Rücken.

Auferstanden aus Ruinen ist dagegen der Palast der Republik. Eine Soldatenparade feiert dort gemeinsam mit Udo Lindenberg den 40. Jahrestag der DDR, bevor Besucher die Mauer noch einmal zum Einsturz bringen können.

Little Big City am Fernsehturm, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Eintritt 16, ermäßigt 14 Euro. www.littleBIGcityBerlin.de