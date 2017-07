Mini-EM der Frauen steigt in Storkow

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Einen Vorgeschmack auf die Fußball-Europameisterschaft der Frauen vom 16. Juli bis 6. August in den Niederlanden gibt es auf dem Sportplatz in Storkow zu erleben. Der Storkower SC und der Heideseer SV Fortuna organisieren am 8. Juli ein Mini-EM-Turnier mit 16 Teams.

"Das wird nach Abschluss der sehr guten Saison aller Mädchenteams vom Storkower SC ein großer Höhepunkt für unseren Verein", sagt Mitorganisatorin Ilona Hummel. "Wir haben uns mit dem Heideseer SV Fortuna zusammengesetzt und das Turnier mit Teams aus der Region und darüber hinaus als krönenden Abschluss organisiert. Wir freuen uns schon alle darauf."

Wie bei der Frauen-EM in den Niederlanden wird auch in Storkow in vier Gruppen gespielt. Im Vorfeld wurde jedem Team eine Nationalmannschaft zugelost. Alle 16Frauen-Teams haben sich nun ihr entsprechendes Trikot selbst gestaltet. Die Storkowerinnen werden als Dänemark in der Gruppe A auflaufen, der Heideseer SV als Deutschland in Gruppe B. Der SV Tauche agiert als Niederlande (Gruppe A), der SV Woltersdorf als Russland (Gruppe B), der 1.FC Frankfurt als Island (Gruppe C) und der FV Erkner als Spanien (Gruppe D).

Es wird auf zwei Feldern zwischen den 16-Meter-Räumen auf Kleinfeldtore und ohne Abseits gespielt. Die Spielzeit beträgt 15Minuten pro Partie, die Spielstärke pro Team eine Torfrau und sieben Feldspielerinnen. Einsatzberechtigt sind bei diesem Turnier in Storkow Mädchen ab 14 Jahre.

"Wir erwarten spannende Spiele - acht Stunden Frauenpower", blickt Ilona Hummel voraus. Da der Storkower SC zur neuen Saison wieder ein Frauen-Team angemeldet hat, kann sich dieses bei der Mini-EM gleich mal bewähren. "Wir hoffen, dass ganz viele Zuschauer unsere beiden Gastgeber-Teams den Rücken stärken und auch alle anderen Mannschaften lautstark anfeuern", sagt Ilona Hummel. Die 58-Jährige spielt selbst auch beim Storkower SC in diesem Turnier und in der neuen Saison wieder mit.

Allerdings haben die Organisatoren wegen der kurzfristigen Absagen vom RSV Mellensee und der SpG Wachow/Tremmen noch etwas zusätzlichen Stress in der Vorbereitung bekommen. "Wir suchen jetzt dringend noch zwei Mannschaften, die dafür als Belgien und Schweiz einspringen, damit wir auch so wie bei der EM spielen können. Interessenten sollten sich möglichst schnell bei uns melden", erklärt Ilona Hummel.

Übrigens bestreiten wie bei der Europameisterschaft auch auf dem Sportplatz im Storkower Stadtteil Karlslust die Niederlande (SV Tauche) und Norwegen (TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf) das Eröffnungsspiel. Auf die Turniersiegerinnen wartet eine 47Zentimeter hohe Trophäe als Belohnung. Die Pokale für die Plätze2 und 3 sind abgestuft kleiner. Auch alle anderen Teilnehmer erhalten jeweils kleine Pokale.

Der Eintritt für alle Besucher zur Mini-EM in Storkow ist frei. Die Mütter von den Nachwuchs-Spielerinnen beider Vereine sind mit einem Kuchenbasar vor Ort. Für eine gastronomische Betreuung wird ebenfalls gesorgt.

Mini-EM in Storkow am 8. Juli

Gruppe A

NiederlandeSV Tauche

NorwegenTSG Fredersdorf-Vogelsdorf

DänemarkStorkower SC

Belgiennoch offen

Gruppe B

DeutschlandHeideseer SV Fortuna

SchwedenFSV Forst Borgsdorf

ItalienReichenberger SV

RusslandSV Woltersdorf

Gruppe C

FrankreichSparta Lichtenberg

Island1. FC Frankfurt

ÖsterreichSV Schmöckwitz/Eichwalde

Schweiznoch offen

Gruppe D

EnglandFFC Leipzig

SchottlandSV Zernsdorf

SpanienFV Erkner

PortugalSG Gießmannsdorf

