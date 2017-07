Vier von fünf Zehntklässlern haben Lehrstellen

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Ein ganzes System von Berufsorientierung und schließlich Berufseinstiegsbegleitung erleichtert den Zehntklässlern den Weg in die Ausbildung. An der Lise-Meitner-Schule geht die Tendenz zum Handwerk. Vier von fünf Absolventen haben eine Lehrstelle.

Der Neuntklässler Pascal Stiehm aus der Lise-Meitner-Oberschule schwingt die Schippe im Kinderbauernhof Roter Hof. Charlotte Wiesner macht ihr Praktikum in einer Arztpraxis im Försterweg, Jasmin Walther in der Kita Burattino in Eggersdorf, Lara Schulz bei der Bundeswehr im Strausberger Norden, Ronja Mützel hilft im Tierbedarf Zoo & Co. im Handelscentrum und Lukas Böhm im Kindergarten in der Rüdersdorfer Brückenstraße. Drei Wochen Betriebspraktikum sollen ihnen helfen, ihren Traumberuf zu finden und bestenfalls auszutesten. So wie Pascal. Der 16-Jährige will Tierpfleger in einem Zoo oder Tierpark werden und ist damit im Kinderbauernhof gerade richtig. Dass Gehege gereinigt und Ställe ausgemistet werden müssen, stört ihn nicht. Er weiß, wo er einmal hinwill.

"Bei allerhand Schülern ist das leider nicht der Fall", sagt Jana Kolb, die Koordinatorin der Stiftung Bildung und Handwerk Süd-Ost am Standort Strausberg. Sie und Alexandra Eckart sind die Berufseinstiegsbegleiterinnen an der Lise-Meitner-Oberschule in Strausberg-Vorstadt, die die Schüler beim Finden des Traumberufs unterstützen. Immerhin schätzt sie ein, dass 20 Prozent der Zehntklässler keine Vorstellung von ihrem künftigen Beruf haben. Sie absolvieren dann nach der 10. Klasse noch ein berufsvorbereitendes Jahr oder einen Freiwilligendienst in ökologischer oder sozialer Richtung.

Die beliebteste Ausbildungsrichtung ist der Anlagenmechaniker, früher auch gerne als Klempner oder Installateur bekannt. Auch der Kfz-Mechatroniker ist nach wie vor sehr beliebt. Ein Trend geht zum Sozialassistenten, der Voraussetzung für die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher ist, wenn man kein Abitur hat. Altenpfleger will allerdings keiner werden.

Für die Berufsorientierung gibt es ein ganzes System, das mit einer Potenzialanalyse der Schüler der 8. Klassen startet. Dazu wird im Stic an der Garzauer Chaussee zwei Tage lang getestet, wo deren persönlichen Potenzen und Sozialkompetenzen liegen. Eine Vielzahl Aufgaben lösen sie in Kleinstgruppen und überwiegend einzeln. Am Ende wird das Kompetenzprofil mit den Eltern besprochen, um die erste grobe Richtung der Berufswahl herauszuarbeiten. Danach lernen sie bei Werkstatttagen in der Bildungsstätte der Handwerkskammer in Hennickendorf verschiedene Berufe kennen.

Flankierend wird die Arbeitswelt im Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik (WAT) nahe gebracht. In der 9. Klasse beginnt die systematische Berufseinstiegsbegleitung, die auch das dreiwöchige Betriebspraktikum beinhaltet. Die Schüler suchen sich selbst ihren Praktikumsbetrieb.

In den letzten beiden Schuljahren steigt auch die Berufsberatung der Agentur für Arbeit mit ein. In 45-minütigen Einzelgesprächen vollziehen sie Schritte hin zum Ausbildungsplatz. Jedenfalls die meisten.