Sommerkonzerte in St. Katharinen

Brandenburg (MZV) (lit) Im Juli und August finden wieder an jedem Sonntag um 19.30 Uhr Konzerte in der Brandenburger St. Katharinenkirche statt. Die Reihe beginnt am 2. Juli mit einem Orgelkonzert. Es spielt Rainer Oster aus Saarbrücken. Oster ist Cembalist und Dirigent mehrerer Ensembles und Hochschullehrer für Orgel an der Musikhochschule Saarbrücken. Im weiteren Verlauf gibt es Konzerte für Gitarre solo, für Akkordeon solo, ein Chorkonzert, ein Konzert mit einem Saxophonquartett und weitere Orgelkonzerte. Den Abschluss Ende August bildet das Konzert mit dem Ensemble "percussion posaune leipzig".