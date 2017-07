Juli-Start für Karnevalclub

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Mit Juli-Start lädt der Karnevals-Club Havelnarren (KCH) zu zwei Sommerevents unter freiem Himmel in sein Hauptquartier in der Fohrder Landstraße 33 auf dem Gelände der ehemaligen Rolandkaserne ein. "KCH meets Gospel & Friends" ist am 02. Juli um 18.00 Uhr zu erleben. Für 10 Euro Eintritt erwartet die Gäste 90 Minuten mitreißende Gospel-Musik, eindrucksvolle Spirituals und bewegende afrikanische Lieder. Der KCH hat den 1994 gegründeten, 20-köpfigen Chor "Gospel & Friends" aus Senftenberg zu Gast, der mit drei- bis sechsstimmigen überwiegend eigenen Arrangements aufwartet. Mitten im wunderschönen Biergarten der Havelnarren! Der ist am nächsten Wochenende auch Austragungsort des KCH-Sommerfestes 2017! Freunde und Förderer des Clubs sowie alle Neugierigen von nah und fern sind am 08. Juli ab 15:00 Uhr herzlich willkommen, wenn die Havelnarren wieder mächtig auf die Pauke hauen. Musik und Showprogramm, Beachvolleyball und ein Kinderfest mit Hüpfburg, die Band Empire und eine Bar, Gegrilltes und Kuchen und viele Überraschungen. Der Eintritt zum Sommerfest ist frei. Mehr Infos auf www.havelnarren.de