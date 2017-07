Abschied von einem Monument

artikel-ansicht/dg/0/

Der Abschied von Helmut Kohl fällt schwer. Das verwundert nicht bei einem Mann, der nachhaltigen Eindruck und tiefe Spuren hinterlassen hat. Dieser Kanzler prägte über Jahrzehnte sein Land und dessen Bevölkerung, seine Partei und deren Wähler, seine Wegbegleiter und die professionellen Beobachter. Das allein macht Kohl für manche seiner Sympathisanten, darunter besonders wortmächtig der Schriftsteller Martin Walser, sogar "unsterblich".

Doch gibt es einen weiteren Grund dafür, dass die Erinnerung an das "Gesamtkunstwerk Kohl", über das einst Joschka Fischer voller Respekt sprach, so rasch nicht verblassen wird. Noch über seinen Tod hinaus beschäftigt der Pfälzer seine Landsleute, und wohl niemanden kann kalt lassen, was seit der Nachricht vom Ableben des 87-jährigen Patriarchen aus dem Oggersheimer Bungalow und dem Kreis seiner Angehörigen nach draußen dringt - manches, was man lieber gar nicht wissen will.

Ja, Helmut Kohl hat als Politiker polarisiert, er hat - man muss es so sagen - Feindbilder ebenso gepflegt wie Freundschaften und war eher selten bereit, einmal gefasste Urteile über Menschen zu revidieren. Er blieb sich treu, auch hier. Dass aber selbst die Zeit des Trauerns und der Nachrufe überschattet wird von unversöhnlicher Konfrontation, betrübt auch viele "Kohlianer". Das Zerwürfnis mit seinen Söhnen, die Szenen, die sich vor dem Trauerhaus abspielten, das Gezerre um Zeremonien und Nachlässe - das alles stimmt zum Beispiel einen Bundesminister aus den Reihen der CDU "einfach nur traurig".

Andere sind noch deutlicher und bewerten die Vorgänge um die Trauerakte in Straßburg und Speyer als würdelos. Namhafte Christdemokraten finden es unangemessen, dass ein offizielles Staatsbegräbnis in der Bundesrepublik von Kohls Witwe - wohl im Einvernehmen mit ihrem Gatten - nicht erwünscht ist, dass Frank-Walter Steinmeier als auch mit den Stimmen von CDU und CSU gewähltes Staatsoberhaupt daran gehindert wird, dem Verstorbenen im protokollarisch dafür vorgesehenen Rahmen eine ehrende Gedenkfeier in Berlin zu widmen - in jener Stadt also, die maßgeblich durch Helmut Kohl wieder in ihren alten Status als Deutschlands Hauptstadt versetzt wurde und dem "Kanzler der Einheit" dafür die Ehrenbürgerschaft verlieh.

CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder hat bei der von ihm initiierten Totenmesse in der Berliner St.Hedwigs-Kathedrale am vergangenen Dienstag gesagt, zum politischen Vermächtnis Helmut Kohls gehöre, dass ein guter Patriot heute zugleich immer ein guter Europäer zu sein habe. Dieses Verdienst des deutschen "Ehrenbürgers Europas" wird kein vernünftiger Mensch je in Abrede stellen, heute vielleicht noch weniger als früher. Insofern ist gegen den europäischen Trauerakt nicht der geringste Einwand möglich, aber es hätte ebenfalls gute Gründe auch für einen Staatsakt auf deutschem Boden gegeben.

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat das Unbehagen über den Verzicht auf eine entsprechende Würdigung in Berlin mit dem Satz ausgedrückt, dass das Gedenken an eine "herausragende politische Lebensleistung in und für Deutschland bei allem Respekt nicht nur eine Familienangelegenheit" sei. Damit sprach Lammert vielen Parlamentariern aller Fraktionen aus der Seele, dem Vernehmen nach auch der Bundeskanzlerin. Das Bedürfnis, gerade in der deutschen Hauptstadt an Helmut Kohl zu erinnern und sich zu seinen Ehren noch einmal zu versammeln, war parteiübergreifend.

Stattdessen das Trauerspiel um nicht geladene Gäste und ungebetene Redner. Tragisch darf man das gewiss nennen, aber vielleicht auch anders. Müssten nicht für jeden Christenmenschen im Angesicht eines Todesfalles alle Regungen von Missgunst, Vergeltung oder gar Hass ein Ende finden, schon überhaupt unter Anverwandten oder innerhalb der parteipolitischen Familie des Verblichenen? Und warum war es Helmut Kohl in seinen letzten Lebensjahren offenkundig unmöglich, seinen Frieden auch mit jenen zu schließen, denen er Untreue und Undank vorhielt?

Es waren nur wenige Freunde aus CDU und CSU, die noch Zugang zu dem schwer gezeichneten Mann im Rollstuhl hatten, Bernhard Vogel und Theo Waigel zuallererst. Dabei hat gerade Vogel in den Mainzer Jahren zuweilen den rustikalen Humor des aufstrebenden Provinzfürsten aushalten müssen, wenn Kohl seinen Gefolgsmann in abendlicher Weinrunde zu allerlei Schabernack animierte: "Bernd, mach' de Aff'!" Norbert Blüm hingegen hat sich viele Jahre vergeblich um eine Aussöhnung mit seinem einstigen Förderer bemüht und wie ein Hund darunter gelitten.

Helmut Kohl hatte als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident und später als Bundeskanzler ein gutes Gespür für politische Talente - neben Blüm waren das vor allem Heiner Geißler, Kurt Biedenkopf und Richard von Weizsäcker. Der damals noch junge Regierungschef galt in der CDU als Reformer und Verfechter einer Sozialpolitik, die auf Ausgleich der Interessen bedacht war. Er pflegte enge Kontakte ins Arbeitgeberlager wie zu den Gewerkschaften. Als Kohl 1998 abgewählt wurde, lag der Spitzensteuersatz bei 53 Prozent - eine heute unvorstellbar hohe Marke.

Zu jener Zeit war der vormalige Schwung des "Schwarzen Riesen" freilich hin, bleiern hatte sich ein Reformstau über der Republik ausgebreitet. "Kohl muss weg" hieß die Losung des politischen Widersachers, seine Machtbastion bröckelte. Den geborenen "Kronprinzen" Wolfgang Schäuble ließ der ewige Kanzler nicht rechtzeitig nachrücken, und die CDU-Schwarzgeldaffäre hat das Verhältnis der beiden Alphatiere dann endgültig zerrüttet. Das Geheimnis um die anonymen Spender - wenn es die denn überhaupt gegeben hat - nimmt Helmut Kohl jetzt mit ins Grab.

Ja, der Abschied von diesem Monument der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte fällt schwer. Auch mir persönlich. Ich habe Helmut Kohl über viele Jahre aus nächster Nähe beobachten können, im Bundestag, bei "Teegesprächen" im Kanzleramt, bei Auslandsbesuchen und nächtlichen Briefings nach EU-Gipfeln. Unvergessen bleibt mir, wie Kohl mich zu sich zitierte, als ich Korrespondent der in Ulm erscheinenden Südwest Presse geworden war.

Die Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse waren vom Kanzler zu einem Ausflug ins pfälzische St. Martin eingeladen worden. Der große Tross wanderte vom Bahnhof aus zu einem höher gelegenen Weinlokal, und ich musste mich - als Kohls Ruf ertönte - von ziemlich weit hinten nach ganz vorne durchkämpfen. "Wo kommen Sie denn her?", wollte der CDU-Vorsitzende von mir wissen und war augenscheinlich damit zufrieden, dass ich vom Niederrhein stammte - wie sein langjähriger Pressesprecher Eduard Ackermann.

Mein damaliger Chefredakteur Ulrich Wildermuth, der von Kohl regelmäßig zu langen Gesprächen im Bonner Kanzlerbüro empfangen wurde, hat seinen prominenten Gastgeber in einem frühen Artikel mal "einen etwas unterschätzten Herrn" genannt. Das traf zumindest auf die Jahre des Oppositionsführers am Rhein zu, womöglich auch noch auf die ersten Kanzlerjahre. Später galt der politische Enkel Konrad Adenauers als raumgreifende Machtmaschine, das "System Kohl" funktionierte auf nationaler wie auf internationaler Ebene. Der Kanzler war "groß in der historischen Inszenierung", wie sein jüngst ebenfalls verstorbener Biograf Hans-Peter Schwarz anmerkte, er strebte ganz bewusst danach, sich "ins Geschichtsbuch einzutragen" und war doch ganz normal in seinen menschlichen Eigenheiten, von "durchschnittlicher Durchschnittlichkeit", wie Kohl in einem seltenen Anflug von Selbstironie befand.

Den schwäbischen Apfelkuchen, den Chefredakteur Ulrich Wildermuth ihm jedes Mal mitzubringen hatte, verzehrte er im Beisein seines Gastes aus Ulm mit sichtbarem Genuss. Die Gattin von US-Präsident Bill Clinton fragte der Kanzler bei der morgendlichen Begrüßung fürsorglich: "Hillary, hast Du gut gefrühstückt?" Auf Parteitagen lud Kohl die Delegierten zu bunten Abenden ein und ließ reichlich auffahren: "Wer feste arbeitet, darf auch Feste feiern." Und ging mit gutem Beispiel voran. Essen und Trinken waren für den Koloss aus Ludwigshafen ein Lebenselixier, und seine Entourage hielt er oft in geselliger Runde an, es ihm gleichzutun.

Ja, Helmut Kohl war ein Mann mit vielen Gesichtern. Er konnte schroff und abweisend sein, vor allem gegenüber parteipolitischen Gegnern: Seinem Schäferhund brachte der Familienvater bei, aggressiv zu knurren, sobald Herrchen das Wort "Soz" in den Mund nahm. Aber manche Sozialdemokraten mochte er: Anke Fuchs, Hermann Rappe, Peter Struck. Parteifreunden in Schwierigkeiten stand er vorbehaltlos bei, andere verstieß er ungnädig. Hart und stur konnte Kohl sein, aber auch von kindlicher Treuherzigkeit.

Immer wenn die katholischen Sternsinger zu Beginn ihrer jährlichen Kampagne bei ihm im Kanzleramt erschienen, fragte er die Delegationen aus allen Diözesen einzeln ab: "Wie heißt denn Euer Bischof?" So prompt wie die Antwort der Kinder kam Kohls Bestätigung, garniert mit einem geradezu triumphalen Gesichtsausdruck: "Den kenn' ich auch!"