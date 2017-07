artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Terrorexperte Peter Neumann, Leiter des Londoner Instituts ICSR (International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence), Autor des Buches „Der Terror ist unter uns“, erwartet, dass andere islamistische Gruppierungen das Erbe des IS antreten werden. Mit ihm sprach Stefan Kegel.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585508/

Herr Neumann, wo meinen Sie, wird sich der IS niederlassen, wenn er in Mossul und Rakka geschlagen sein wird?

Es gibt verschiedene Gesichter des IS. Selbst wenn das Kalifat als Staat zerstört wird, wird der IS in Syrien und im Irak nach wie vor präsent sein, nur eben nicht in der Art, wie wir es heute sehen. Ich nehme an, dass der IS wie seine Vorgängerorganisation Mitte der 2000er-Jahre in den Untergrund gehen und verstärkt in der Organisierten Kriminalität aktiv werden wird. Aber die ganzen Auslandskämpfer werden sich verteilen. Viele werden als erstes in das Land zurückkehren, über das sie nach Syrien gekommen sind, nämlich in die Türkei.

Die größte Gefahr verlagert sich also direkt nach nebenan?

Ich glaube, die Türkei wird das am negativsten betroffene Land in den nächsten Jahren sein. Und zwar nicht nur durch IS-Kämpfer. Weil der Kampf gegen den IS zumindest in Syrien zum größten Teil durch die Kurden gewonnen wurde, werden sie auch in ihren türkischen Gebieten den Staat herausfordern.

Und wie ist der Blick über die Region hinaus?

Der IS sagt seinen Anhängern jetzt schon: Kommt nicht mehr nach Syrien und in den Irak. Deswegen sind, nebenbei gesagt, die Ausreisezahlen dorthin so stark zurückgegangen, nicht wegen der klugen Politik der IS-Gegner. Der IS sagt: Bleibt in euren Ländern und kämpft dort gegen die Ungläubigen. Das ist einer der Gründe, warum es in den vergangenen Jahren in westlichen Ländern immer mehr Anschläge gegeben hat.

Meinen Sie, dass der IS irgendwo anders noch einmal das Experiment wagt, einen eigenen Staat zu gründen?

Das wird jetzt wesentlich schwieriger. Denn gerade das machte die Magie des Islamischen Staates aus, weshalb er über Nacht alle anderen islamistischen Gruppen über Nacht verdrängt hat. Das Experiment ist letztlich fehlgeschlagen. Ich bin überzeugt, dass wir es auch in fünf Jahren noch mit einer dschihadistischen Bewegung zu tun haben werden. Man darf nicht den Fehler machen zu glauben, dass mit dem Sieg über den Islamischen Staat die ganze Bewegung zerstört ist. Aber ob es in fünf Jahren noch den islamischen Staat als Anführer gibt, da bin ich mir nicht so sicher.

Das Symbol des Erfolgs, ein eigener Staat, fällt weg. Wird das die Anziehungskraft des IS schmälern?

Keiner möchte sich einem Verlierer anschließen. Erfolg bringt Anhänger. Das war schon bei Osama bin Laden so. Als er 2001 die USA angriff, war er mit Al Kaida plötzlich der Anführer der islamistischen Bewegung. Und als er es nicht geschafft hat, das zu wiederholen, ist sein Ansehen verblasst. Das Versprechen der IS-Führer war zu bleiben und zu expandieren. Wenn dieses Versprechen nicht mehr eingelöst wird, dann stellt das die Legitimität des gesamten Projektes infrage. Das kann man auf den Online-Kanälen in den Chats seiner Anhänger beobachten. Dort werden jetzt Fragen gestellt.

Wie stellen Sie sich die Zukunft des IS vor?

Es gibt drei Szenarien: Erstens, der IS macht weiter wie bisher. Das halte ich für wenig wahrscheinlich. Er wird schon noch Anhänger haben, aber bei Weitem nicht mehr die Rolle spielen, die er heute spielt. Zweitens, seine Mitglieder gehen zu Al Kaida zurück. Denn diese hat gerade eine Renaissance. Sie hat sich stark regionalisiert, in Somalia als Al-Shabaab, in Syrien als Jabhat al-Nusra. Aber das sind lokale Organisationen mit wenig Anziehungskraft über ihren Wirkungsbereich hinaus. Die dritte Option ist, dass etwas ganz Neues entsteht. Aber wie das aussehen wird, weiß niemand. Aber es kann auch ganz anders kommen. Angenommen, dem Islamischen Staat gelänge im Westen ein Anschlag wie 2001 Al Kaida, dann wäre er auf einmal wieder vorn.

Hat er denn das Potenzial dazu?

In den letzten zwei, drei Jahren hat er auch Leute in Syrien ausgebildet. Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass zwischen 60 und 100 Soldaten des Islamischen Staates irgendwo in Europa sind. Niemand weiß, wo sie sind und was sie auf die Beine stellen können.