Mal mit, mal ohne Gehweg

"Kein Mensch hält sich bei uns an die 30 Kilometer pro Stunde", machte sich eine Anwohnerin der Randowstraße in der jüngsten Gemeinderatssitzung Luft. Die Straße, die eigentlich eine Wohnstraße ist, wird von vielen als Umfahrung zum Bahnhof oder Richtung Schönow genutzt. Nicht nur Schmutz und Abgase seien unerträglich, auch die Gefahren für Kinder auf der Straße seien sehr groß. "Bisher wurden nur drei Katzen überfahren", sagte die Anwohnerin: "Hoffentlich bleibt es dabei!"

Denn die Straße hat, so wie es der Klassifizierungskatalog vorsieht, nur einen Gehweg und Parktaschen. Auf der einen Seite stehen die Grundstücksbesitzer quasi auf der Straße, wenn sie ihre Häuser verlassen. Doch nicht genug: Auch eine Anordnung als Einbahnstraße wurde bisher versagt. Die soll vielleicht kommen, wenn die Rhin- und die Spreestraße am Pfingstberg verlängert und angebunden sind. "Wir erwarten bald eine Entscheidung", forderten die Anrainer von der Gemeinde.

Gegen einen Gehweg hingegen sind die Anwohner der Pitztaler Straße im Teilerschließungsgebiet 21 (TEG). Dem liegt sogar eine Bürgerbefragung zugrunde, die im sogenannten Schweizer Viertel im Februar durchgeführt wurde. Und das, obwohl der Straßenausbau in Wohngebieten mit einseitigem Gehweg vorgesehen ist. Was die Anwohner umtreibt, ist der Preis, der sich mit dem Gehwege-Ausbau je Quadratmeter Fläche erhöht.

In einem heute umstrittenen Beschluss vom 13. Oktober 2016, der Ausbaustandards an Gemeindestraßen bestimmt, heißt es, dass Wohnstraßen auf 5,05 Meter Breite ausgebaut werden. Ein Gehweg von 1,50 Meter ist vorzusehen. Möglichst beidseitig sollen Bäume wachsen. Einzelfallentscheidungen sind möglich. Entlang von Schulwegen, wird indes formuliert, sei der Gehweg mindestens einseitig quasi Pflicht.

Und das ist laut Bürgermeister Rainer Fornell (SPD) auch im TEG 21 der Knackpunkt - trotz der Proteste der Anwohner, die sich auch an den Petitionsausschuss wandten. Renate Treisch und Stephan Hensel schrieben an das Gremium "Wir fordern die Änderung der Beschlussfassung mit dem Ziel der Gleichbehandlung der Pitztaler Straße in Bezug auf die anderen Straßen des TEG 21." Der Versuch von Mitgliedern des Petitionsausschusses, die Beschlussvorlage zum Ausbau im TEG 21 zu einem späteren Zeitpunkt neu zu beraten, scheiterte an der Mehrheit der Gemeindevertreter. Der Petitionsausschuss wollte den bereits im Mai gefassten Straßenausbau erneut auf den Tisch bringen. Der Entwurf stammt schon aus dem April. Demnach erhält die Pitztaler ebenso wie die Lechtaler Straße einen 1,50 Meter breiten einseitigen Gehweg, die Iselberg- und Züricher Straße nicht.

Hintergrund ist laut Fornell der Schülerverkehr, der sich in Richtung Schulstandort an der Straße der Jugend bewegt. Hier nehmen aktuell 640 Grundschüler, 730 Gesamtschüler und etwa 200 Mädchen und Jungen, die in der Montessori-Schule lernen, den Weg zu ihren Schulen. Und das bei laufendem Straßenverkehr. Dass auch die Lechtaler Straße einen Gehweg erhält, war Wunsch der Anrainer.

"Das ist auch im Winter von Bedeutung", sagt Fornell. So ließe sich der Schulweg besser freihalten und sicherer machen. Den Anwohnern der Pitztaler Straße aber ist das alles andere als recht. Sie sind mit der Entscheidung unzufrieden.