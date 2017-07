Barnim kommt glimpflich davon

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) So dramatisch wie in Berlin und im Nachbarkreis Oberhavel haben sich Starkregen und Gewitter im Barnim zwar nicht ausgewirkt. Doch bis in den Freitagvormittag hinein waren auch hier einzelne freiwillige Feuerwehren extrem gefordert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585515/

Im Landkreis Barnim hat es von Donnerstag, 14 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr, 27 witterungsbedingte Einsätze gegeben. Das teilte Klaus Prillwitz mit, der in der Leitstelle für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz - zuständig für die Landkreise Barnim, Oberhavel und Uckermark - als Lagedienstführer Verantwortung trägt. "Im Barnim war es dabei noch vergleichsweise ruhig", fügte er hinzu. In Oberhavel seien die Feuerwehren stark gefragt gewesen. "Wir mussten die Mitarbeiterzahl in der Leitstelle verdoppeln, um die Flut der eingehenden Meldungen zeitnah abarbeiten zu können", hob Klaus Prillwitz hervor.

Zu den spektakulärsten Barnimer Unwetterfolgen dürfte in der Nacht zum Freitag gehört haben, dass an der Autobahn A 10 bei Schönerlinde in Richtung Hamburg ein Hang abzurutschen drohte und mit schwerer Technik stabilisiert werden musste. Weitere Unterspülungen und kleinere Hangrutsche wurden am Freitag sichtbar.

"Land unter" hieß es im Barnim vor allem in Basdorf. Insgesamt 15 Einsätze zählte die Wandlitzer Wehrführerin Anke Müller von Donnerstagabend bis Freitagmittag im Zusammenhang mit dem Dauerregen. Gefragt war die Feuerwehr wegen ihrer Pumpen. "Es waren aber keine kurzen Einsätze", sagt Anke Müller. "Wir haben stundenlang Wasser aus Kellern gepumpt." Darunter war auch ein Einsatz in einer Kita.

Eine besondere Herausforderung hatten die Feuerleute in der Straße "Im Grund" zu bewältigen. Ein Einfamilienhaus, am tiefsten Punkt der Straße gelegen, stand unter Wasser. Drei Pumpen waren seit Donnerstag, 19 Uhr, im Einsatz, um ein Absacken des Grundstücks zu verhindern. Die Basdorfer Feuerwehrleute versuchten die ganze Nacht und auch am Freitag noch, das Wasser abzupumpen und durch mehrere hundert Meter lange Schläuche in ein Grabensystem ablaufen zu lassen. Allerdings drückte das Grundwasser immer wieder hoch. "Die Situation ist weiter schwierig", schätzte Wehrführerin Müller am Freitagmittag ein. Derweil bangten die Hausbesitzer im Hotel "Basdorfer Hof", in dem sie die Nacht über untergebracht worden waren, um ihr Eigentum.

In Barnims Nachbarkreis Oberhavel, wo in manchen Kommunen wie beispielsweise Oranienburg mehr als 260 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel fielen, gingen in den vergangenen 24 Stunden an die 4000 Notrufe ein. Zur Unterstützung der Oranienburger Feuerwehr schickte die Gemeinde Wandlitz ein Löschfahrzeug und neun Einsatzkräfte. "Unsere Kollegen dort waren ausnahmslos wegen der Unwetterfolgen im Einsatz. Wir wurden angefordert, um im Fall der Fälle Brandhilfe zu leisten", erklärte Gemeindewehrführerin Anke Müller.

In Bernau, Panketal und Werneuchen gab es kaum Einsätze wegen des Starkregens. "Bei uns ist ein kleines Bäumchen hinter dem Kulturhof umgefallen, und dann gab es noch ein wenig Wasser in einer Straße", erzählte der Bernauer Stadtbrandmeister Jörg Erdmann. "Ansonsten war alles sauber, richtig sauber. Wir haben in Bernau eben eine gute Entwässerung", setzte er launig hinzu.

Die Zepernicker Feuerwehr wurde in die Steenerbuschstraße gerufen, in der das Regenwasserrückhaltebecken übergelaufen war und einige Grundstücke unter Wasser gesetzt hatte. Bei weitem nicht das erste Mal. Vor zwei Jahren war wegen Starkregens das Anwesen von Anwohner Reinhard Heerde überschwemmt worden. Diesmal ist er zwar nicht betroffen, doch für ihn steht fest: "Dieses Becken ist eine Fehlplanung."

In manchen Fällen, in denen die Feuerwehr zum Auspumpen von Kellern gerufen wurde, nahmen die betroffenen Hausbesitzer in letzter Minute wieder Abstand von der professionellen Hilfe. "Wenn wir zur Brandbekämpfung gerufen werden, ist das gratis. Technische Hilfeleistungen durch die Feuerwehr sind hingegen kostenpflichtig", sagt die Wandlitzer Wehrführerin Anke Müller. Nach der Satzung in ihrer Gemeinde werden beispielsweise für das Anrücken eines Löschfahrzeuges pro Minute vier Euro fällig. Für jeden Feuerwehrmann im Einsatz werden pro Minute 50 Cent berechnet. "Da ist es bedeutend preiswerter, sich im Baumarkt eine Pumpe zu kaufen und den Keller selbst auszupumpen", stellt sie fest.

Überschwemmungen - ausgelöst durch Starkregen - sind nicht automatisch in der Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung mitversichert. Diese Schäden können nur über eine Elementarschadenversicherung abgedeckt werden. Darauf weist Rainer Schulz, Allianz-Hauptvertretung in Bernau, hin. Elementarversicherungsschutz übernimmt die Kosten für die Reparaturen im und am Haus sowie den Nebengebäuden, beispielsweise Garage oder Schuppen, die Trockenlegung und Sanierung des Gebäudes, den eventuellen Abriss des Gebäudes sowie Konstruktion und Bau eines gleichwertigen Hauses.