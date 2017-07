Traditionszimmer im Krankenhaus eingerichtet

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Hauptgebäude des städtischen Krankenhauses in der Friedrich-Engels-Straße wurde im Haupteingangsbereich, gegenüber der Rezeption, mit viel Liebe zum Detail vom Bereich Service und Ambiente ein Traditionszimmer eingerichtet. "Patienten, Besucher und Mitarbeiter können dort Gegenstände sehen, wie sie in den 50-er und 60-er Jahren in unserem Haus verwendet wurden und welche Bettausstattung sowie Hilfsmittel der Patient vorgefunden hat", teilte das Krankenhaus mit.