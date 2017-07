"stadtaneignung": über Identität und Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Brandenburgs Bürger sowie Gäste sind aufgerufen, in persönlichen Beiträgen (Pseudonyme erlaubt!) ihre subjektiven Erfahrungen mit der Stadt Brandenburg an der Havel in Text und Bild zu dokumentieren und somit dazu beizutragen, dass in der Kunsthalle Brennabor eine Ausstellung in Form einer Installation entsteht.

In sechs "Ateliers" wird in der Kunsthalle eine Dokumentation unserer Stadt im Jahr 2017 wachsen. Aus den eingehenden Antworten wird eine offene Ausstellung, zusammengetragen von ihren Bürgern. Man kann in der Kunsthalle Brennabor vor Ort arbeiten, nach Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten. So wird die Installation mit Texten, Fotos, Videos und Modellen Stück für Stück entstehen. Der Kulturbeirat wird helfen, die eingehenden Beiträge thematisch zu sortieren und zu präsentieren. Er behält sich vor, verleumderische und verfassungsfeindliche Inhalte aus der Präsentation auszuschließen. Die Beiträge können in der Ausstellung oder auch zu Hause erstellt und in der Kunsthalle Brennabor abgegeben werden. Dort steht ein Rechner mit Drucker zur Verfügung für digital gelieferte Beiträge.

Bereits 2008 suchte der Kulturbeirat "Utopien für Brandenburg an der Havel". Ein kleines, längst vergriffenes Heft ist daraus entstanden. Vor der BUGA befragte der Kulturbeirat Brandenburger Bürgerinnen und Bürger zu Orten in der Stadt, die ihnen besonders wichtig sind. 50 Brandenburgerinnen und Brandenburger beschrieben Orte, mit denen sie persönliche Erinnerungen verbinden. Das Buch "STADTVERWUNDERN" erscheint nun als Katalog der neuen Ausstellung. Fester Kern der Installation "stadtaneignung" ist dieses Buchprojekt, das der Kulturbeirat der Stadt vor 5 Jahren initiiert hat und das in dieser Präsentation zum ersten Mal öffentlich gezeigt wird. Ausgewählte Fotos und Texte erwarten die Besucherinnen und Besucher.

Daneben will der Kulturbeirat das Thema neu aufgreifen, neu beleuchten und durchdenken, will das Verhältnis zur Stadt und zum Öffentlichen Raum beschreiben. Im Anschluss an die Ausstellung werden die präsentierten Beiträge im Stadtarchiv aufbewahrt. Der Kulturbeirat hofft, diese Aktionen, die das Lebensgefühl in dieser Stadt dokumentieren, im Abstand von je 5 Jahren verstetigen zu können.

Ein speziell gestalteter Bereich der Kunsthalle ist dem "miteinander reden", dem Gedankenaustausch vorbehalten. Die Ausstellung wird von Gesprächen und Vorträgen begleitet. So findet am Freitag, 7. Juli, 18 Uhr, die Vernissage zur Ausstellung statt, ehe am Mittwoch, 12. Juli, die Frage "Kann man Menschen moralisch dadurch bessern, dass man ihren Lebensraum schöner macht?" im Rettungspunkt Philosophie ab 18 Uhr im Fokus steht. Weiterhin wird es am Freitag, 14. Juli um 18 Uhr einen Vortrag von Nora Schlecht "Über den akustischen Stadtraum" geben, am Sonntag, 16. Juli, spricht Dr. Beatrix Wundtke zu Tieren in der Stadt. Bastian Sevilgen., Dipl.ing.BUW Architekt, wird am Mittwoch, 19. Juli zudem zum Thema "STADTLAND Brandenburg - Ideenwerkstatt vor Ort mit Bürgern und Planern" referieren, ehe Prof. Ulf Matthiesen am Freitag, 21. Juli, um 18 Uhr über "Soziologische Aspekte des Zu-Hause-sein" spricht. Abgeschlossen wird die Vortragsreihe durch Wolfram Scheller, der zu "DEINE IRRE LEERE" Projekterfahrungen spricht. Die Finissage zur Ausstellung erfolgt dann am Freitag, 28.Juli, um 18 Uhr.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter https://stadtverwundern.wordpress.com/ bzw. bei Constanze Kreise, die unter der Rufnummer 03381/ 228722 zu erreichen ist.