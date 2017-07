Orgelfahrt durch drei Kirchen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der Förderverein Marienorgel Beeskow lädt am 15. Juli zur 12. Orgelfahrt ein. Im Westen des Altkreises Beeskow werden die Dorfkirchen in Görsdorf bei Storkow (14.30 Uhr) und Groß Schauen (15.30 Uhr) besucht. Die Stadtkirche Storkow (16.30 Uhr) mit einer üppig bemessenen Orgel der Firma Sauer aus der Wiederaufbauphase der Kirche bildet den krönenden Abschluss der Tour.

Die Görsdorfer Kirche überrascht im Innern mit mittelalterlichen Wandgemälden, die an die Dorfkirche in Zaue erinnern. Die Orgel geht auf das 19. Jahrhundert zurück. In Groß Schauen steht die Kirche auf dem malerischen Anger eines Sackgassendorfes. Auch dem unscheinbaren Vorgänger der heutigen kleinen Orgel im Altarraum werden noch Töne entlockt. Wer bis nach Storkow die Vorstellungen der Kirchen begleitet, ist zu einer Kaffeetafel eingeladen. Als Organist begleitet Dietmar Hiller vom Konzerthaus Berlin die Wanderung. Eine Einordnung der Kirchen und Instrumente in die Geschichte steuert Ekkehard Krüger bei.