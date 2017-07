Erstes Bierfest im Optikpark

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Das im sächsischen Landkreis Bautzen gelegene Radeberg ist nicht größer alsEtwa 20.000 Menschen leben in der Stadt, die für etwas bekannt wurde, über das auch Rathenow einst verfügte: Bier. Die havelländische Brauerei in der Brauhausstraße hatte 1892 ihren Betrieb aufgenommen, die Brauerei in Radeberg schon 1872.

Das dortige Projekt hatten ein Rittergutbesitzer, ein Rechtsanwalt und ein Webereibetreiber angeschoben. "Das helle, hopfenbetonte Bier traf mit seinem frischen Geschmack den Nerv der Zeit und trat einen unaufhaltsamen Siegeszug an", wie auf www.radeberger.de berichtet wird. Im Unterschied zum Bier aus dem Havelland ist das Radeberger Pilsner heute in aller Munde. Denn die Brauereigeschichte in Rathenow endete 1997. Derweil ist das sächsische Unternehmen groß geworden.

Zur Radeberger-Gruppe gehören auch jene zwölf Biere, die zum Bierfest am Samstag, 8. Juli, im Optikpark vorgestellt und von den Besuchern getrunken werden können. Laut Info aus der Optikpark-Geschäftsführung dürfte es sich wohl um etwa ein Drittel der zur Radeberger Gruppe gehörenden Biere handeln. An verschiedenen Wagen am Blauen Café und entlang der Wasserpromenade am Karpfenteich wird der Gerstensaft entweder frisch gezapft oder es gibt ihn in Flaschen.

Das erstmalige Bierfest beginnt um 14.00 Uhr. Im Eintrittspreis von fünf Euro ist ein kleines Bier nach Wahl enthalten. Neben einem Grillschwein vom Spieß werden weitere deftige Speisen angeboten, wie es weiter heißt. Für die musikalisch richtige Stimmung sind die Rathenower Blasmusikanten der Freiwilligen Feuerwehr zuständig. Für die Anlieferung der Biere sorgt der Getränkefachgroßhandel Mitzkat aus Radewege.