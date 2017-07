artikel-ansicht/dg/0/

Ludwigshafen (dpa) Der Abschied von Helmut Kohl hat begonnen: Der mit einer Europaflagge bedeckte Sarg des früheren Bundeskanzlers wurde am Samstagmorgen aus dessen Haus in Ludwigshafen-Oggersheim getragen und zu einem schwarzen Leichenwagen gebracht. Anschließend machte sich ein Fahrzeugkonvoi auf den Weg nach Straßburg. Dort ist am Vormittag (11.00) ein Trauerakt im EU-Parlament geplant.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585524/