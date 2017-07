Jedem fünften Kind droht Armut

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa/MOZ) Etwa jedes fünfte Kind in Brandenburg gilt als armutsgefährdet - der Landtag schließt sich jetzt Forderungen von Wohlfahrtsorganisationen nach einer eigenen Grundsicherung für Kinder und Jugendliche an.

Der Landtag von Brandenburg hat mit den Stimmen der rot-roten Koalition eine eigene Grundsicherung für Kinder und Jugendliche gefordert. Kinderarmut sei derzeit eines der drängendsten Probleme, sagte Sozialministerin Diana Golze (Linke) am Freitag in der Landtagsdebatte. "Uns ist es wichtig, Kinder selbst starkzumachen."

Wohlfahrtsorganisationen wie die Arbeiterwohlfahrt hatten zuletzt 573 Euro pro Monat und Kind gefordert. Der Landtag forderte die Landesregierung auf, sich im Bundesrat und beim Bund für eine solche Zahlung einzusetzen. Laut Golze ist mehr als jedes fünfte Kind im Land armutsgefährdet - das bedeute, dass die Familien mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens auskommen müssten. Mit Runden Tischen als Plattform für Vereine, Unternehmen und Verbände will das Brandenburger Sozialministerium die Kinderarmut bekämpfen.

"Viele Eltern sind arm, weil sie Kinder haben", sagte die Abgeordnete der Linkspartei, Bettina Fortunato. Die SPD-Abgeordnete Elisabeth Alter sagte: "Noch immer gibt es zu viele Kinder und Jugendliche, die in armen Familien groß werden." Einige Städte und Regionen seien zudem deutlich stärker von Kinderarmut betroffen als andere. Die Grünen-Abgeordnete Ursula Nonnemacher sagte, die Kinderarmut sei in Brandenburg zwar gesunken, aber immer noch auf einem erschreckend hohen Niveau. "Von dem Grundsatz, kein Kind zurückzulassen, sind wir noch ein großes Stück entfernt."

Keine Mehrheit im Landtag fand ein Antrag der oppositionellen CDU unter dem Titel "Den Teufelskreis Kinderarmut mit eigenen Ideen durchbrechen." Die CDU-Abgeordnete Kristy Augustin forderte die Regierung auf, regelmäßig einen Familienbericht für Brandenburg vorzulegen. Eine solche Analyse sei zuletzt vor zehn Jahren veröffentlicht worden.

In Brandenburg ist die Zahl der armen Kinder und Jugendlichen rückläufig. Laut Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung aus dem vergangenen Jahr gab es 2015 rund 62 000 Minderjährige, die mit ihren Familien von Sozialleistungen lebten. Der Anteil sank von 19,3 Prozent auf 17 Prozent. 18 Prozent der unter 15-Jährigen sind auf Stütze angewiesen. Damit liegt Brandenburg bundesweit im Mittelfeld. Doch auch in Brandenburg gibt es regionale Unterschiede: Besonders viele arme Kinder wurden in Brandenburg/Havel, Frankfurt (Oder) und in der Uckermark registriert.