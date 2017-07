Mehr Ausfuhrgenehmigungen für Kunstwerke erteilt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) In Brandenburg werden seit Inkrafttreten des neuen Kulturgutschutzgesetzes im August 2016 immer mehr Ausfuhrgenehmigungen für Kunstwerke und Archivgut beantragt und erteilt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Nach eigenen Angaben hat das Kulturministerium seitdem rechtsverbindliche Rückgabezusagen für insgesamt 116 Werke erteilt. Bisher sei kein Antrag abgelehnt worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1585540/

Eine Original-Ausgabe des Tucholsky-Werks «Rheinsberger Buch für Verliebte» wird 2015 in Rheinsberg von einem Mitarbeiter des Museums in den Händen gehalten.

Eine Original-Ausgabe des Tucholsky-Werks «Rheinsberger Buch für Verliebte» wird 2015 in Rheinsberg von einem Mitarbeiter des Museums in den Händen gehalten. © dpa

"Die Welle der Antragstellungen schoss nach Inkrafttreten der Gesetzesnovelle quasi von null auf hundert", sagte Ministeriumssprecher Stephan Breiding. Bei den Ausfuhranträgen werde getreu der Gesetzesnovelle geprüft, ob es sich bei den Exponaten um "national wertvolles Kulturgut" handelt. Dann bedürfe die Ausfuhr einer besonderen Genehmigung, auch ins EU-Ausland.

"Eingetragenes Kulturgut darf nur mit Genehmigung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien dauerhaft aus Deutschland ausgeführt werden", erläuterte Breiding. Das sei aber in Brandenburg bisher nicht der Fall gewesen. Derzeit gibt es ihm zufolge bundesweit 2700 Eintragungen in der Datenbank national wertvollen Kulturguts. Aus Brandenburg stamme dabei nur eine Hand voll Exponate - etwa der Nachlass der Keramikerin Hedwig Bollhagen oder der Schreibtisch König Friedrichs II. von Preußen. Die Eintragungen in die Datenbank seien allerdings schon vor dem neuen Gesetz erfolgt.

Wenngleich die meisten Museen in Brandenburg ihre Exponate nur in geringem Maße mit ausländischen Einrichtungen austauschen, begrüßt der Museumsverband des Landes das Gesetz. "Das ist eine riesige Aufwertung der Exponate und Arbeit der Museen", sagte Verbandsgeschäftsführerin Susanne Köstering. Diese Einstufung der Museen als "Bewahrer nationalen Kulturguts" könnte den Einrichtungen auch insbesondere bei den Verhandlungen um Fördermittel helfen.

Das Museum Junge Kunst sowie das Kunstmuseum Viadrina in Frankfurt/Oder bewerten das das Gesetz ebenfalls positiv. "Weil es die Rechtssicherheit beim Leihverkehr erhöht", betonte die erste Werkleiterin der städtischen Kulturbetriebe, Sabine Wenzke. Tatsächlich aber zeigten die Museen sehr selten Leihgaben aus dem Ausland - meistens aus Polen - oder liehen Objekte aus. Beim Leihverkehr mit den polnischen Nachbarn habe es bisher noch nie Probleme gegeben.