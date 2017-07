Hongkongs Rückgabe-Jahrestag: Großer Protestmarsch gegen Peking

artikel-ansicht/dg/0/

Hongkong (dpa) Mit der Forderung nach mehr Demokratie sind am Samstag Tausende Hongkonger zu einem Protestmarsch aufgebrochen. Am 20. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China sollte damit auch ein Zeichen gegen den zunehmenden Einfluss Pekings auf die in Teilen autonom regierte Hafenmetropole gesetzt werden.